MONSTA X: Shownu confirma ingreso al servicio militar en julio

MONSTA X se despedirá temporalmente de su líder, pues Shownu confirmó la fecha de su enlistamiento para el mes de julio. La noticia era aguardada con cautela por los fans, pues debido a su edad (29) se lo nombraba como uno de los idols K-pop que debían cumplir su servicio militar este 2021.

La ley vigente en el país asiático llama a todo varón de nacionalidad coreana a enlistarse obligatoriamente como recluta entre 18 hasta los 28 años. La modalidad se define luego de una evaluación de salud. Solo hay casos muy específicos para que idols de K-pop puedan retrasar el servicio militar.

El 10 de julio, Shownu anunció al fandom Monbebe que había recibido el llamado del deber y dio gracias por el apoyo que recibió desde su debut en el 2015. Son Hyun Woo (su nombre real) compartió sus reflexiones de vida en una carta vía fan café oficial.

Shownu debutó en MONSTA X el 14 de mayo de 2015. Foto: Starship

Shownu ingresará al servicio militar el 22 de julio. Él pasará por tres semanas de entrenamiento básico y luego cumplirá la modalidad de servidor público, confirmó la agencia Starship Entertainment en un comunicado. La clasificación se debe a que el idol tiene historial médico de cirugía por desprendimiento de retina en su ojo izquierdo.

¿Cuánto durará el servicio militar de Shownu? Con su modalidad, el periodo de servicio para el líder de MONSTA X es de aproximadamente dos años. Se calcula que estaría de regreso en abril del 2023.

Traducción de la carta de Shownu por su servicio militar

“Hola a todos. ¿Cómo están? Este es Shownu de MONSTA X.

Desde el 22 de julio, estaré tomando un breve hiatus para cumplir con mis deberes en la defensa nacional. Se siente como si solo ayer hubiese hecho mi debut, pero ya llegó el momento de acudir a la milicia.

Como he trabajado arduamente hasta ahora, he experimentado felicidad, tristeza y momentos significativos con los miembros y con MONBEBE. El amor y apoyo que he recibido de los fans no solo es el amor entre dos personas sino es algo mucho más grande. Hubo ocasiones donde de forma inconsciente empecé a tomarlo por descontado y momentos en que me di cuenta que no debería hacer eso.

Gracias por dejarme sentir y pasar tantas cosas a través de MONSTA X. Daré mi mejor esfuerzo para compensarles, así que por favor sigan disfrutando a MONSTA X y a mi persona. Gracias por hacerme notar que puedo vivir cosas nuevas cada día.

La vida que estoy viviendo ahora. El camino que elegí pudo ser peor de lo que hubo originalmente ahí, quizá pudo ser mejor, o pudo ser algo excesivo. Quién sabe. Creo que la felicidad es vivir al pasar cosas como gratitud, amor, decepciones y arrepentimientos. Sin importar si es esta una buena o mala vida, creo que soy simplemente una persona feliz.

Como empecé a hablar de la vida porque no podré promocionar por un tiempo, debo estar nervioso. De todos modos, gracias y manténganse felices y saludables. Les amo siempre y espero encontrarnos pronto”.