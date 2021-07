BTS: Elton John responde a homenaje de “Permission to dance”

Aprecio mutuo. La leyenda del pop sir Elton John sorprendió a BTS con una respuesta al homenaje que le hizo la boyband en “Permission to dance”. A través de las redes sociales, el fandom ARMY agradeció que el músico británico enviase su respaldo a los Bangtan Boys.

“Permission to dance” es la tercera canción que BTS interpreta en inglés. Con letra coescrita por Ed Sheeran, Steve Mac, Johnny McDaid y Jenna Andrews, este tema recibió más de 68 millones de reproducciones en YouTube solo en su primer día de estreno.

Captura de "Permission to dance". Foto: YouTube

En uno de sus primeros versos, RM canta la siguiente frase para motivar al oyente a vencer el desánimo: “When it all seems like it’s wrong just sing along to Elton John, and to that feeling we’re just getting started” (Cuando todo parece ir mal, solo canta junto a Elton John y con esa sentimiento solo estamos empezando).

El famoso intérprete de “Rocketman” jugó con esa referencia para contestar a BTS en un breve, pero significativo tuit.

“Cuando todo parece ir bien, canto junto a BTS” , fue el texto en la cuenta oficial de Elton John, quien también agregó el hashtag #PermissionToDance para no dejar dudas de su apoyo a la canción.

Elton John reacciona a homenaje de BTS. Foto: Twitter

ARMY espera la reacción de los artistas coreanos cuando noten la interacción de una de las figuras más importantes de la música internacional.

“Permission to dance” de BTS no solo es tendencia en YouTube. En otras plataformas, el tema ya logra importantes cifras. En su primer día de estreno, fue N.º 1 en los charts de iTunes de 92 países y debutó en segundo lugar del día en el ranking Global Hits de Spotify.