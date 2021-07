“Permission to dance” de BTS: cuántas vistas logró con 24 horas en YouTube

La nueva canción de BTS “Permission to dance” completa sus primeras 24 horas y es la sensación del día en YouTube. Además de celebrar la música, los fans del grupo estuvieron atentos a las metas de streaming que se asignaron. ¿Llegaron a romper el récord de vistas?

El lanzamiento del videoclip se marcó a la medianoche del 9 de julio (EST) por el canal de HYBE Labels. La canción va a un territorio no habitual para BTS y no incluye segmentos de rap (como sí acostumbran en sus tittle tracks en coreano).

El tema del MV fue la alegría que habría una vez que se termine la pandemia. Los globos púrpuras liberados al aire simbolizan el fin del confinamiento (un vínculo explicado en el teaser previo). Otro detalle que resaltaron los fans fue la inclusión del lenguaje de señas (un movimiento para la palabra ‘bailar’) y la diversidad de comunidades representadas.

Captura de "Permission to dance". Foto: YouTube

Uno de los compositores principales de “Permission to dance” es Ed Sheeran, quien debido a la pandemia no pudo trabajar directamente con el septeto.

“Esta es la segunda vez que trabajamos con Ed desde ‘Make it right’. No pudimos reunirnos debido a la situación pero hicimos esto por e-mails. Cuando termine la pandemia esperamos conocerlo, beber juntos, ¿por qué no?, y tal vez cantar con él”, declaró RM en una entrevista para KISS FM.

Metas y vistas de “Permission to dance” en YouTube

La dedicación del fandom ARMY hace que se proponga metas concretas en cada lanzamiento musical de BTS. Con ello, los fans tienen una forma de participar activamente en toda la dinámica del comeback. Como resultado, los Bangtan Boys han ido sumando récords hasta convertirse en fenómenos de YouTube.

De hecho, la canción “Butter” de BTS tiene cinco récords Guinness oficiales. Las cifras logradas en mayo pasado inspiraron las nuevas metas de ARMY en el sitio de videos.

Para su premiere en vivo, el fanclub esperaba cruzar los 3,9 millones de concurrentes (hito de “Butter”). De momento, YouTube no ha confirmado la cifra de “Permission to dance”, pero algunas capturas de fans muestran un pico de 2,2 millones.

BTS "Permission to dance" en estreno. Foto: captura vía Twitter

Por otro lado, la meta para las primeras 24 horas de “Permission to dance” se fijó entre 115 y 120 millones de views. Como referencia, el récord de “Butter” es de 108,2 millones de visualizaciones.

Al cumplirse el primer día, los contadores de vistas muestran que “Permission to dance” alcanzó 68,5 millones de vistas en 24 horas, una cifra para nada despreciable. Todavía queda pendiente que YouTube valide los datos oficiales.

BTS: vistas de Permission to dance en 24 horas. Foto: captura YouTube

Aunque no se llegó a lo esperado en YouTube, la canción tiene buen desempeño en esta plataforma y encabeza las listas de iTunes de 92 países. “Permission to dance” también tomó la cima del Worldwide iTunes Song Charts sin dificultad.