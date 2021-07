La voz Perú: Eva Ayllón se declara fan de Taemin de SHINee y Daniela Darcourt de Mblaq

En el último programa de audiciones a ciegas de La voz Perú, la participante Berioska sorprendió al público al interpretar el opening 3 “Blue bird” de Naruto Shippuden, que originalmente es interpretado por Ikimono Gakari.

Berioska, concursante de La voz Perú. Foto: captura Latina

Tras su participación, la concursante indicó que el J-pop, especialmente por el anime, no es muy reconocido en el Perú, por lo que considera que su principal objetivo es destacar este género musical en el país.

“Estoy muy feliz de esta oportunidad que me están brindando porque aquí en Perú mi género todavía no es muy conocido, y de verdad me gustaría demostrar que en Perú , y no solamente en México, Argentina o Chile, también aquí (se escucha), pero tal vez nunca vamos a encontrar un japonés que cante un rico criollo o salsa […] Agradezco por la oportunidad que me están dando”.

Ante estas palabras, Daniela Darcourt elogió a Berioska por defender lo que gusta.

“La puerta la abriste tú sola, con ayuda de los compañeros de La banda (…) Tienes los cuatro caminos de luz, independientemente del nombre de la persona que elijas, es bonito que defiendas eso, el género que te gusta, el que te mantiene viva”, expresó la salsera.

Mientras daba sus comentarios, la coach reveló ser fanática del grupo inactivo Mblaq. Un dato que pocos conocían de la artista peruana.

“Yo también tuve una época en la que me pegué con el K-pop muchísimo, con la música coreana, la cantaba mucho, es más, hasta ahora, que era fan número uno de Mblaq”, confesó. Y reveló el nombre del idol K-pop que admiró por mucho tiempo.

“No sé si hay alguien en su casa que sepa quién es Mblaq, pero eran unos maravillosos a quienes de verdad los amaba y me moría por un [Kim Hyun Joong]. (Así) se llamaba el que me fascinaba. Te agradezco por haber traído un género nuevo a este escenario, por querer defenderlo, que es lo más valioso, y en verdad lo más importante”, añadió.

Cuando las redes sociales empezaron a explotar por la confesión de Daniela Darcourt, Eva Ayllón también decidió revelar ser Shawol, especialmente por el maknae Taemin.

“Y dicho esto quiero contarte que yo soy hincha de SHINee, y sobre todo de Taemin . Me vuelvo loca por ese bailarín, de verdad”, reveló la cantante criolla.

Aquí puedes ver la presentación completa de Beriosca.