Park Hae Eun, actriz novata que fue seleccionada como protagonista del drama Return, dejó el proyecto tras acuerdo mutuo con la producción, informó la prensa local el jueves 8 de julio. La decisión tomó por sorpresa al público, ya que esta serie había iniciado rodaje a finales de junio.

Hwan Hon, su nombre en coreano, es una producción que se emitiría por tvN con gran expectativa debido a que el guion está escrito por las hermanas Hong Jung Eun y Hong Mi Ran. El dúo está detrás de recordados dramas coreanos como Mi novia es una gumiho, You’re beautiful, Master’s sun, Hwayugi y Hotel del Luna (2019).

Lee Jae Wook y Park Hye Eun fueron nombrados como posibles protagonistas de drama Hwan Hon. Foto: Naver news

El casting del nuevo drama de fantasía data de abril de este año, donde se informó que Lee Jae Wook estaba considerado como protagonista masculino. Según informó Hankyung, Park Hae Eun (que debutó en el 2020) audicionó para el rol principal femenino y fue seleccionada entre varias candidatas.

Con ese antecedente, fue extraño para el público que el primer reporte de su salida del drama diera como razón “habilidades insuficientes” tras los primeros días de rodaje.

Por su parte, el canal tvN aclaró a Star News que el cambio había sido acordado con la actriz de 23 años luego de conversar con los productores. Park Hae Eun había participado con éxito en la lectura de guion.

“A pesar de que era una actriz rookie, trabajamos juntos con mucho empeño. Sin embargo, ella sentía mucha presión de interpretar el personaje principal de un proyecto tan grande. Como resultado, luego de discutirlo mucho con la actriz y con varios intercambios de opiniones entre ambas partes, se decidió que dejaría su papel”, explicó el canal.

Park Hae Eun había debutado en el 2020 con un personaje secundario en Los archivos de la enfermera escolar, serie coreana de Netflix.

Jung So Min recibe oferta

El drama Hwan Hon contará la historia de jóvenes hechiceros que lidian con espíritus. Estaría ambientado como un sageuk de fantasía.

Tras la salida de Park Hae Eun, su rol podría caer en manos de Jung So Min, quien presenta un perfil totalmente opuesto. Ella tiene 12 años de carrera y es conocida por sus trabajos en Playful Kiss y Because this is my first life.

“Es verdad que le han ofrecido un rol en Hwan Hon, pero su presencia en el drama todavía no está confirmada”, declaró la agencia Blossom Entertainment.

Jung So Min actualmente protagoniza Monthly magazine home en JTBC. Foto: Naver

Park Hae Eun responde en Instagram

Luego de que muchos mostraran preocupación por la confusa salida de la actriz novata, Park Hae Eun se pronunció en sus redes sociales.

“Hubo muchos sentimientos complicados y cosas ambiguas que uno puede lamentar, pero al final espero que Hwan Hon se complete sin problemas. Incluso si las cosas se enredaron, pensaré en ello como buenas intenciones. Gracias a todos los que se preocuparon por ello. Pronto eliminaré este post”, expresó.

Post de Park Hae Eun sobre drama de tvN. Foto: Instagram