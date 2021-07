Jang Dong Yoon regresaría en una comedia romántica tras cancelación de Joseon exorcist

Jang Dong Yoon estaría listo para regresar a los K-dramas después de la cancelación de Joseon exorcist y lo haría en el papel de un hada enamorada en la nueva comedia romántica My man is cupid.

Fuentes internas de la industria anunciaron el 8 de julio que el actor coreano eligió este proyecto para hacer su regreso al rubro. Más tarde, ese mismo día, la agencia del artista declaró que él evalúa asumir el reto.

Jang Dong Yoon en la conferencia de prensa de Joseon exorcist, previo al estreno del drama. Foto: SBS

“Jang Dong Yoon está revisando positivamente una oferta de casting para My man is cupid”, precisó la empresa.

Si las negociaciones se concretan, el famoso coreano de 28 años interpretará a Cheon Sang Hyuk, un hada que cae profundamente enamorado tras ser disparado por su propia flecha.

Sobre el citado personaje se dio a conocer, además, que puede vivir como un hombre en el mundo moderno porque ha quemado sus alas durante los últimos 500 años. También que ha construido una barrera supuestamente inquebrantable contra las mujeres.

En cuanto a la contraparte femenina de la serie no hay mayores detalles, excepto que perdió a su alma gemela producto de una complicada situación.

Jang Dong Yoon protagonizó la comedia histórica Tale of Nokdu en 2019 con Kim So Hyun. Foto: Dongyi Company

Sobre el estreno de My man is cupid

Producido por HB Entertainment y con el guion de Heo Sung Hee, My man is cupid iniciará su etapa de rodaje en esta segunda mitad del 2021. No tiene fecha de estreno aproximada ni canal de emisión confirmado hasta el momento.

El regreso de Jang Dong Yoon

Mi my is cupid se convertiría en el regreso de Jang Dong Yoon a la actuación después del rotundo fracaso de Joseon exorcist, una megaproducción sageuk de fantasía que fue cancelada con solo dos episodios al aire debido al boicot del público por elementos que aseguran atentaron contra la rigurosidad histórica de Corea.