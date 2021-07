BTS le cantó a ARMY en su octavo aniversario

El 9 de julio ARMY cumple su octavo aniversario de creación en apoyo a BTS. Y para conmemorar este día especial Bangtan preparó un playlist de canciones que debutó a medianoche en Corea del Sur (10.00 a. m. en Perú).

Este significativo regalo del grupo para sus fans fue anunciado con poco tiempo de anticipación desde Twitter.

“ARMY, ¡Feliz octavo aniversario! El regalo de cumpleaños de ARMY preparado por BTS llegará pronto. Espera un momento”, se podía leer en el tuit que estuvo acompañado de un gif.

ARMY cumple 8 años apoyando a BTS en su camino al éxito. Foto: Big Hit

En la imagen animada publicada por Bangtan se podía leer como título “ARMY playlist” y a continuación una lista de siete canciones, cada una interpretada por un miembro del grupo. A continuación, la lista en orden del que fueron publicados.

1. “Bicycle” de RM

2. “Abyss” de Jin

3. “Snow flowers” de V

4. “Still with you” de Jungkook

5. “Hope world” de J-Hope

6. “People (사람)” de Agust D

7. “Filter” de Jimin

¿Qué significa ARMY?

Aunque significa ejército en inglés, ARMY tiene otro significado. Es Adorable Representativa, MC for Youth, una terminología que en el rap representa algo muy importante.

Miembros de BTS formando ARMY durante el MV "Butter". Foto: HYBE

¿Qué piensa BTS de ARMY?

En marzo de 2021, los miembros de BTS fueron consultados en el programa You quiz on the block sobre qué significaban sus fans para ellos y estas fueron algunas de sus respuestas.