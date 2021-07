BTS le cantó a ARMY en su octavo aniversario

Jimin: Creo que son simplemente las personas que amo. No hay otras palabras que realmente se me vengan a la mente cuando pienso en ARMY. Son las personas que me permitieron sentir diferentes emociones. Aunque todavía somos jóvenes, nos ayudaron a crecer y dijeron “esta bien” cuando cometíamos errores. Observarlos me hace preguntarme qué es el amor.