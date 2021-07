BamBam de GOT7 lidera ranking de Twitter Spaces más escuchados

Una vez más, las estrellas de K-pop prueban su indiscutible poder de convocatoria. Según un reporte de Twitter Insights, tres actos coreanos están en el top 5 de las salas de Twitter Spaces más escuchadas a nivel global en la primera mitad del 2021.

Los Spaces de Twitter con más oyentes en la primera mitad del 2021. Foto: Twitter Insights

La lista muestra en primer lugar a BamBam, miembro tailandés de GOT7, que lanzó una sala de audio pública el 9 de junio.

En esta actividad, el cantante de “riBBon” incluyó una sesión de preguntas y respuestas en tiempo real donde el fandom Ahgase participó con entusiasmo. Él tiene el récord del Space más popular en lo que va del lanzamiento de la app con 44.208 usuarios conectados.

La tabla coloca en tercer puesto a NCT, que fue el primer grupo K-pop en utilizar Spaces cuando la función estaba en modo beta (11 de marzo). Los fanáticos de la boyband escucharon las voces de Jungwoo, Mark, Jeno, Xiaojun, Ten, Yangyang, Kun y Hendery durante 20 minutos de conversación.

El quinto lugar le pertenece a TWICE, girlband que abrió una sala de audio para conectar con sus fans como un after party del lanzamiento de Taste of love, su álbum más reciente. ONCE compartió una traducción subtitulada de este breve evento.

“Al participar en chats con fans internacionales a través de Spaces, los artistas de K-pop se han hecho más cercanos a su fandom global”, declaró Kim Yoon Jeong, director de K-content en Twitter, a The Korea Herald.

Además de la interacción fan-artista en esta función de audio, Twitter destacó que las comunidades de K-pop también han empleado las salas para discutir diversos temas. Recientemente, un Space conjunto de fandoms EXO-L y IGOT7 se hizo tendencia al compartir la admiración mutua entre ambos grupos musicales.