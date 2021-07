Youngjae de GOT7 lanzará su primer álbum como solista este 2021: “Estoy trabajando duro”

AhGaSe finalmente presenciará el debut en solitario de Youngjae. El vocalista principal de GOT7 reveló en una entrevista para Harper’s Bazaar de Vietnam que trabaja diligentemente en un material discográfico que llegará este año. ¿Qué más compartió sobre su producción?

Aquí dejamos lo que dijo sobre este esperado paso del famoso coreano de 24 años, también conocido como Ars.

Youngjae en portada de Harper’s Bazaar de Vietnam. Foto: Harper’s Bazaar

Youngjae para Harper’s Bazaar de Vietnam

Choi Young Jae (nombre real) fue elegido para protagonizar la portada de julio 2021 de Harper’s Bazaar de Vietnam, edición especial por el décimo aniversario de publicación de la revista.

El ídolo top del K-pop derrochó carisma y elegancia en la imagen de presentación y en todas las del fotorreportaje incluido en el medio. Asimismo, brindó declaraciones con pormenores de sus actividades personales en el rubro.

Choi Youngjae es un cantante, bailarín, actor y compositor coreano de 24 años. Foto: Harper’s Bazaar

Youngjae debutó en enero del 2014 como vocalista principal de GOT7. Foto: Harper’s Bazaar

Es en este diálogo, el talentoso artista, quien actualmente también destaca en la actuación con trabajos como el sitcom de Netflix So not worth it, anticipó el lanzamiento de un material discográfico para este 2021, mismo que marcará oficialmente su debut como cantante solista.

“Estoy preparando diligentemente un álbum con el objetivo de lanzarlo este año. Estoy trabajando duro para mostrarme haciendo más música como artista”, compartió al respecto.

Posteriormente, reveló el propósito de este desafío. “Como cantante, quiero mostrar un lado aún mejor de mí y una actuación realmente genial”, aseguró el representado de Sublime Artist.

En enero de este año dejó JYP junto con sus compañeros de grupo tras el final de su contrato de exclusividad. Foto: Harper’s Bazaar

Actualmente es representado por Sublime Artist, agencia que también gestiona las actividades en Corea de Jackson. Foto: Harper’s Bazaar

Youngjae en fotorreportaje de Harper’s Bazaar de Vietnam. Foto: Harper’s Bazaar

¿Cuándo será lanzado el álbum de Younjae?

No hay mayores noticias oficiales sobre el álbum de Youngjae, pero lo que es seguro es que AhGaSe puede esperar un trabajo de calidad de este idol que, además de ser el vocalista principal de GOT7, ha colaborado como compositor en numerosos trabajos de su conjunto.

Aquí una breve muestra de su talento en el MV de “Breath”, tema escrito por él que figura en el último álbum grupal Breath of love: last piece como uno de los dos títulos principales.