“Dreamers” de ATEEZ se convierte en el quinto ending de Digimon Adventure

La espera terminó para los seguidores de ATEEZ y Digimon Adventure. “Dreamers”, canción japonesa del grupo coreano, fue presentada oficialmente como el quinto ending de este famoso anime que sigue marcando generaciones desde hace más de dos décadas.

“Dreamers” de ATEEZ, ending 5 de Digimon Adventure

El lanzamiento del single como tema de cierre se realizó la mañana del domingo 4 de julio JST, con la emisión del capítulo 55 de esta temporada considerada un reboot de la primera estrenada en 1999 (a su vez, la octava en toda la franquicia multimedia Digimon).

A partir del citado episodio, fanáticos ATINY que amen el anime ícono podrán escuchar a sus ídolos favoritos, las estrellas de la cuarta generación del K-pop, entonnado la canción mientras acompañan en el ending imágenes de Taichi, Agumon y toda la pandilla que lucha por proteger el mundo real y el digital de las fuerzas oscuras que pretenden dominarlos.

Puedes escuchar aquí “Dreamers” de ATEEZ (versión ED. 5 de Digimon Adventure).

Lanzamiento del single álbum Dreamers de ATEEZ

Dreamers, el single álbum, será el primer sencillo japonés de ATEEZ. Estará disponible desde el 28 de julio JST en cuatro versiones únicas (primera edición limitada A, primera edición limitada B, edición regular y una oficial para el club ATINY).

En cuanto a su contenido, incluirá tres pistas: la principal del mismo nombre que da vida al quinto ending de Digimon Adventure, “Blue summer” y “Still here” en versión acústica.

Sobre el lanzamiento del single álbum Dreamers. Foto: captura Twitter/@ATEEZofficialjp

Sobre ATEEZ

ATEEZ es una boyband que asciende como uno de los máximos representantes juveniles en la actual escena del K-pop.

Debutó en octubre del 2018 con el mini álbum TREASURE EP.1: All To Zero y está conformada por los ídolos Seonghwa, Hongjoong, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung y Jongho.