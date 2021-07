Kim Hyun Joong recuerda a SS501 y emociona a fans en concierto virtual

La cita mensual de Kim Hyun Joong y Henecia. El cantante K-pop celebró su tercer concierto de la serie Prism Time, nombrado como Yellow, que abordó la nostalgia como tema principal.

“Me pregunto a qué se dirige la añoranza. ¿Un nombre? ¿El tiempo que he pasado con alguien? ¿O el viejo yo de tiempos pasados?”, introdujo el poster de presentación.

Kim Hyun Joong en show virtual Yellow. Foto: capturas vía Twitter

Con esta narrativa en mente, Kim Hyun Joong incluyó en el setlist una canción de la agrupación SS501, boyband que lideró y que fue un ícono Hallyu de la segunda generación.

Los fans se remontaron al pasado con la interpretación de “Let me be the one”. Kim también mencionó a SS501 en su discurso y recordó la vez que entonaron esa misma canción en el Dream Concert del 2010.

(ver fragmento en Twitter)

“KHJ solo tiene que mencionar SS501 y con eso alegra el corazón a Triple S”, comentó una fan en Twitter.

Como el artista repasó temas antiguos de su discografía, regaló una versión 2021 de “One more time”, OST del K-drama Playful kiss que protagonizó en 2010.

Kim Hyun Joong se enteró en pleno concierto que era tendencia #1 del momento en México, hecho que enorgulleció a sus fans de esta región. Al leer comentarios del show en vivo, también mencionó a Chile y Perú. De hecho, Latinoamérica es una de las zonas donde el cantante tiene una fiel base de seguidores, algo que se refleja en su movimiento en redes sociales.

Kim Hyun Joong recibe apoyo de fans durante su concierto virtual. Foto: captura Twitter

El siguiente show de Kim Hyun Joong y la banda Gemini se realizará el primer sábado de agosto y será Prism Time - Green.

Setlist del concierto Yellow de Kim Hyun Joong