TWICE canta OST para K-drama Hospital playlist 2: así suena un adelanto

¡Llega el primer OST coreano de TWICE! El exitoso grupo femenino será parte de la banda sonora de Hospital playlist 2, drama en emisión vía tvN y Netflix (en regiones específicas).

Aunque la canción no se ha anunciado oficialmente, el fandom ONCE se adelantó al identificar las voces de sus artistas favoritas durante la transmisión del capítulo 3, el jueves 1 de julio.

El OST de TWICE acompaña una romántica escena entre la pareja de doctores Ahn Jeong Won (Yoon Yeon Seok) y Jang Gyeo Wool (Shin Hyun Bin).

El track que interpretarán Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu es un cover de la canción “I love you more than anyone”, que fue lanzado en 1999 por el dueto surcoreano Bijou.

Puedes escuchar la versión original en este video.

Luego de la emisión del K-drama, Nayeon comentó la sorpresa con sus fans por el servicio Bubble.

Le preguntó a ONCE si habían visto el capítulo de Hospital playlist y procedió a contar que estaba caminando con Momo y Chaeyoung cuando se les ocurrió escuchar su grabación del tema. “Estábamos cantando y bailando mientras oíamos la canción y justo Momo nos avisó que ya había salido (en el drama). Así que paramos y fuimos a ver la escena de beso”.

Hospital playlist es una serie que aborda la amistad entre cinco doctores y fue considerada como uno de los mejores K-dramas del 2020 con su primera temporada. Como el grupo de médicos tiene como hobbie ensayar como una banda, su OST está conformado por nuevas versiones de temas clásicos en la música coreana.

Cinco doctores muestran los éxitos y retos de su profesión en la serie Hospital Playlist. Foto: tvN

Su segunda temporada inició el 17 de junio y se estrena un episodio nuevo cada jueves. En Netflix está albergado como Pasillos de hospital, pero momentáneamente solo se puede acceder a la primera entrega en Latinoamérica. La parte 2 se actualizará tras la emisión completa de sus 12 capítulos en Corea.