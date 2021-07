Hyungwon de MONSTA X regresará a los K-dramas con Fly again: conoce todo sobre la serie

Después del exitoso regreso de su grupo MONSTA X con el miniálbum One of a kind, Hyungwon se alistará para protagonizar el que será su primer drama en cuatro años: Fly again.

El famoso coreano de 26 años fue confirmado en el papel de Han Yohan, rol masculino principal de la serie, a principios de junio. Posteriormente, el equipo a cargo del proyecto ha revelado otros datos de interés para todo aquel que aguarda por esta producción.

Hyungwon de MONSTA X para el drama Please find her. Foto: KBS

Sobre Fly again

Fly again es anunciada como un nuevo retrato musical del mundo del K-pop con ídolos reales en el elenco, formato cuyo más reciente representante es Imitation de KBS2.

En cuanto a su trama, hasta hace poco se sabía que tendría como eje la vida de idols, pero ahora los fanáticos pueden tener este adelanto tras un artículo publicado el 29 de junio por Dong-A: “Representa el crecimiento de chicos de escuelas de arte que vuelan hacia sus sueños (...) a pesar de todo tipo de dificultades”.

Hyungwon (primero) junto a sus compañeros de MONSTA X en imagen conceptual de One of a kind. Foto: Starship

Actores y personajes de Fly again

En su informe, el citado medio coreano también se encargó de dar más luces de quiénes acompañan en el reparto principal a Hyungwon y cuáles serán sus respectivos personajes.

Conforme a esta información, Han Yohan, interpretado por el visual y vocalista, es un estudiante transferido en Hanbit Art High School que cambia su sueño de ser un genio bailarín para convertirse en idol. Se sabe que en algún momento querrá renunciar a todo al quedar frustrado su objetivo inicial, pero su mundo cambiará cuando conozca al apasionado club de K-pop Villains.

Por otro lado, Kim Myung Ji, exidol del disuelto grupo Tiny-G, asume el rol de On Ji Min, una muchacha que estudió sola debido a su entorno familiar, pero que logra ingresar como alumna de honor en Hanbit para perseguir sus objetivos por primera vez. En cuanto a su relación con Yohan, se revela que la vida de ella tendrá un cambio de 180 grados cuando conozca a este personaje.

La actriz Park Eun Hye se suma al elenco con el papel de Goon Song I, representante de D9 Entertainment, quien es conocida por su talento en la formación de grupos ídolos y el marketing, además de su corazón frío.

Completa el casting principal Tony Ahn, del legendario grupo de la primera generación H.O.T., en el personaje Yoo Min Hyuk. En cuanto a su papel, se sabe que es un profesor de música que alguna vez fue un popular ídolo en los inicios del K-pop, pero que abandonó el rubro con la promesa de no involucrarse nunca más debido a un evento. Sin embargo, dejará atrás su juramento para unirse a Villians como mentor con la esperanza de proteger el futuro de este grupo.

Elenco de Fly again. Foto: Instagram

Estreno de Fly again

Dirigida por Oh Chun Pung y escrita por Jang Kyung Rim, la serie musical con Hyungwon llegará como webdrama en lo que queda del 2021. En cuanto a la fecha de estreno y canal oficial aún no hay información confirmada.