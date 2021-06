SeungRi volvió a negar haber creado red ilegal de prostitución pese a pruebas

En la última audiencia contra SeungRi por los cargo de prostitución (uno de los ocho en su contra), el ex idol de BIGBANG negó una vez más que él haya orquestado una red de servicios sexuales ilegales.

Seungri, prostitucion, burning sun, juicio, sentencia

Se presentó como prueba un mensaje de texto en el que el ex artista K-pop escribió: “¿Chicas? Vayan con las que dan bien”

En su defensa SeungRi sostuvo que se había tratado de un error del autocorrector del iPhone que usaba en aquel entonces.

“No supe que había escrito ello hasta que me percaté durante el proceso de investigación. Creo que fue un error tipográfico debido a la función de autocorrección del iPhone. Aunque lo siento, eso es lo que recuerdo”.

Según SeungRi lo que quiso escribir fue: “Ve con los que juegan bien”.

Con esta versión, el ex idol de BIGBANG busca deslindar con la sala de chat de Kakao Talk, donde se difundía material pornográfico.

Asimismo, SeungRi intentó negar que haya organizado un evento con jóvenes que ofrecían servicio sexuales a sus clientes japoneses en un fiesta de Navidad, alegando que sus invitados llevaron a sus conocidos.

En otro momento, el ex artista K-pop rechazó que haya solicitado un servicio ilegal de prostitución en su casa.

“Mis padres y mi hermano menor viven cerca a mi casa. Conocen mi contraseña y me visitan con regularidad. No sé cuándo pasarían. Me era imposible haber albergado la prostitución en mi propia casa. También estaba muy ocupado con los ascensos en ese momento. No estaba en la posición en la que pudiera pagarle a nadie para que tuviera relaciones sexuales conmigo (...)”

Según los medios coreanos, los padres de SeungRi estuvieron presentes en este juicio ejecutado en el Tribunal General Militar.