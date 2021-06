Lee Min Ho bromea con foto de Kim Bum y causa furor entre fans

Recordando sus épocas de Boys over flowers, Lee Min Ho y Kim Bum causan revuelo con su reciente interacción en redes sociales. El popular Gu Jun Pyo le dejó un divertido comentario al recordado So Yi Jeong.

Lee MinHo y Kim Bum en un fanmeeting de Boys over flowers en 2009. Foto: KBS

El K-drama que muestra la historia de los F4 es uno de los más conocidos a nivel mundial y la popularidad que obtuvieron los protagonistas, a 12 años de su estreno, continúa siendo de gran relevancia.

Aunque después de Boys over flowers, Lee Min Ho y Kim Bum no volvieron a trabajar juntos la amistad entre ellos dos sigue perdurando con los años.

La última interacción que vimos entre los actores fue cuando el menor grababa el drama Tale of the nine tailed, donde el intérprete de The king: Eternal monarch le envió un camión con aperitivos en pleno set de rodaje.

Además de compartir varias fotos posando con el carrito de comida, Kim Bum agradeció a Lee Min Ho por el gesto desde su cuenta de Instagram.

Kim Bum, Lee Min Ho, Tale of the nine

Aquí más fotos del regalo.

lee Min Ho, Kim Bum, The tale of the nine

lee Min Ho, Kim Bum, The tale of the nine

Y precisamente en Instagram, el 30 de junio de 2021, Lee Min Ho y Kim Bum volvieron a interactuar luego de mucho tiempo y ante la alegría de sus millones de fans.

El actor de Law school publicó dos fotografías donde aparece posando entre las sombras y de cuerpo completo.

Post de Kim Bum en Instagram. Foto: @k.kbeom

Lee Min Ho comentó: “¿Qué haces ahí parado?”.

Respuesta de Lee MinHo al post de Kim Bum en Instagram. Foto: @k.kbeom

Las respuestas no se hicieron esperar y obtuvo miles de interacciones de sus fans que se divertían por el gracioso comentario que le hizo Lee a Kim Bum.

Asimismo, hubo fanáticos que esperan volverlos a ver juntos en un próximo drama o reuniéndose con el elenco de Boys over flowers.