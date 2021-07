Kim Bum confirmado en el próximo K-drama Ghost Doctor junto a Rain

Las conversaciones tuvieron resultados positivos. Después de anunciarse que Kim Bum analizaba positivamente la oferta para protagonizar el próximo K-drama Ghost Doctor, la agencia King Kong by Starship confirmó el 30 de junio que su artista se suma oficialmente a este proyecto de Boo Sung Chul.

Kim Bum es un actor, modelo y cantante coreano de 31 años. Foto: tvN

Kim Bum en Ghost Doctor

El sello reafirmó que el famoso coreano de 31 años interpretará al personaje Go Seung Tak en la nueva serie dramática de temática médica. En cuanto a este rol, no entraron en más detalles; en cambio, pidieron a los fanáticos su apoyo e interés por su representado, “quien continuará trabajando duro en el futuro”.

Sin embargo, por otras fuentes se conoce que el nuevo papel que asume tras la serie de Netflix Facultad de Derecho es el de un brillante residente nacido en cuna de oro que desarrollará una singular relación con el médico cirujano toráxico Cha Young Min (Rain) tras un incidente.

Kim Bum como Han Joon Hwi en Law School. Foto: JTBC

Sobre Ghost Doctor

Ghost Doctor es un próximo K-drama de fantasía sobre dos médicos absolutamente diferentes en todos los aspectos que terminan combinando cuerpo y alma. Contará también las historias de galenos que, incluso después de su muerte, no pueden abandonar a sus hospitales y pacientes.

Además de contar con Kim Bum, el elenco principal de la serie lo integra el actor coreano y leyenda del K-pop Rain, quien asume su primer reto televisivo en dos años con este proyecto.

Rain (Jung Ji Hoon) es un cantante, actor, bailarín, compositor y productor coreano de 38 años. Foto: Rain Company

Por otro lado, se anunció que UEE actualmente continúa evaluando aceptar la oferta de otro de los protagónicos.

Estreno de Ghost Doctor

Dirigido por Boo Sung Chul, PD responsable de éxitos dramáticos como My girlfriend is a Gumiho y The heirs (donde trabajó como estelar el amigo y excompañero de Kim Bum en Boys over flowers, Lee Minho), se espera que Ghost Doctor llegue en algún momento de la segunda mitad del 2021.

