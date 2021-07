El rubro de los K-dramas dejó verdaderos hits como Vincenzo, True beauty, Mouse y Mr. Queen a lo largo de la primera mitad del 2021, pero ahora está listo para iniciar la segunda parte del año con los estrenos de julio. ¿Cuáles serán estos títulos?

Conoce aquí los nombres de estas próximas series coreanas y más datos relacionados, incluyendo sinopsis, fecha de lanzamiento, personajes y actores que darán vida a sus personajes.

The devil judge

Fecha de estreno: 3 de junio (sábados y domingos).

Canal: tvN | Viki.

El juez titular Kang Jo Han convertirá su corte en un reality show donde toda la nación podrá participar para castigar con mano dura a los criminales. Él infundirá temor y se convertirá en el abanderado de la justicia; sin embargo, oculta un terrible secreto que intentará revelar su enemiga Jung Sun Ah.

Actores de The devil judge

Ji Sung es Kang Yo Han

es Kang Yo Han Kim Min Jung es Jung Sun Ah

es Jung Sun Ah Park Jin Young es Kim Ga On

es Kim Ga On Park Gyu Young es Yoon Soo Hyun.

Tráiler de The devil judge

You are my spring

Fecha de estreno: 5 de julio (lunes y martes).

Canal: tvN | Netflix.

La gerente de hoteles Kang Da Jung heredó dos grandes cualidades de sus progenitores que le permitieron avanzar exitosamente en el rubro: es inteligente como su padre e ingeniosa como su madre. Aunque también asemejó de su mamá un gran defecto que no le permite crecer en el plano personal: escoger como parejas sentimentales hombres terribles como su papá.

Actores de You are my spring

Seo Hyun Jin es Kang Da Jung

es Kang Da Jung Kim Dong Wook es Joo Young Do

es Joo Young Do Yoon Park es Chae Joon

es Chae Joon Nam Gyu Ri es An Ga Young.

Tráiler de You are my spring

The second husband

Fecha de estreno: 5 de julio (de lunes a viernes).

Canal: MBC.

Drama de comedia y romance sobre Bong Seon Hwa, una mujer dedicada al rubro de la confitería que buscará la revancha en el amor y el destino después de perder trágicamente a su familia.

Actores de The second husband

Uhm Hyun Kyung es Bong Seon Hwa

es Bong Seon Hwa Cha Seo Won es Yoon Jae Min

es Yoon Jae Min Oh Seung Ah es Yoon Jae Kyung

es Yoon Jae Kyung Han Ki Woong es Moon Sang Hyuk.

Kingdom 3 | Kingdom: Ashin of the north

Fecha de estreno: 23 de julio (viernes).

Canal: Netflix.

Capítulo especial de la aclamada serie coreana de temáticas zombie e histórica Kingdom, donde mostrarán el origen de la plaga que azotó a Joseon.

Actores de Kingdom: Ashin of the north

Jun Ji Hyun es Ashin

es Ashin Kim Shi Ah es Ashin (joven)

es Ashin (joven) Park Byung Eun es Min Chi Rok.

Tráiler de Kingdom: Ashin of the north

Police class

Fecha de estreno: 26 de julio (lunes).

Canal: KBS2.

Yoo Dong Man trabajó como detective durante dos décadas en varios departamentos. Aunque era impulsivo, brillaba en su oficio por su inteligencia y habilidad, pero se retiró y ahora dicta clases en una universidad policial. Es en este centro donde formará equipo con los estudiantes Kang Seon Ho, el exhacker, y la recta Oh Kang Hee para una investigación conjunta.

Actores de Police class