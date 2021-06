BLACKPINK The Movie: ¿en qué países se estrenará la película del grupo K-pop?

La película de BLACKPINK llega a los cines en agosto. Esta es la primera actividad de las ‘Reinas del K-pop’ en su Proyecto 4+1, un evento conmemorativo por su quinto aniversario en la industria.

BLACKPINK The Movie

Luego del documental de Netflix dedicado al cuarteto en el 2020, BLACKPINK llevará un nuevo contenido audiovisual a sus fans alrededor del mundo. Su película combinará fragmentos de sus shows con segmentos más casuales.

Algunas secuencias mencionadas en la sinopsis son The room of memories, donde compartirán recuerdos de sus cinco años de carrera; Beauty, con tomas dedicadas a cada integrante y Exclusive interviews, que resume mensajes de las artistas para BLINK.

¿Qué contiene BLACKPINK The Movie?

Gran parte de la proyección mostrará a Jennie, Rosé, Lisa y Jisoo en el escenario. Las performances serán tomadas del concierto virtual THE SHOW (2021) y de la gira IN YOUR AREA (DVD del 2018). Según la sinopsis, los fans pueden esperar a ver al menos una docena de presentaciones en la pantalla grande. Asimismo, la cinta estará disponible en versión 4DX para las salas que cuenten con esa tecnología.

¿Cuándo se estrena BLACKPINK The Movie?

La película de BLACKPINK será emitida solo en dos fechas: 4 y 8 de agosto. La última de ellas coincide exactamente con el debut de la agrupación femenina.

Poster oficial de la película de BLACKPINK. Foto: YG Entertainment

BLACKPINK The Movie: países en lista de estreno

Son 91 países los que ya tienen fecha y salas confirmadas para ver la película de BLACKPINK. La lista proviene de la página oficial (blackpinkthemovie.com), la cual cuenta con opciones para identificar el cine más cercano que proyectará el film musical.

¿Dónde se podrá ver la película de BLACKPINK? Foto: captura YG

¿Dónde ver BLACKPINK The Movie en Latinoamérica?

Los países de Latinoamérica que ya tienen el estreno programado de BLACKPINK The Movie son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico y Uruguay.

BLACKPINK The Movie en Perú

Perú está considerado como uno de los países en espera para el estreno del film, ello se debe a que los cines todavía no están abiertos en el territorio. Entre tanto, el buscador oficial nota que las empresas que traerán BLACKPINK The Movie son Cinemark y Cinépolis.

BLACKPINK: estas son las cadenas que traerían la película a Perú en el futuro. Foto: blackpinkthemovie.com

En esta lista de espera también figura Chile, Tailandia, Malasia, Indonesia y 17 lugares más.

A los fans de estas regiones se les recomienda estar atentos a blackpinkthemovie.com y a las redes sociales de sus cines favoritos.