Doom at your service, ep 16: Seo In Guk y Park Bo Young se despiden del drama

El drama Doom at your service concluye su paso por la televisión con su episodio 16 este martes 29 de junio. Fans de la serie de romance y fantasía esperan el final feliz para la pareja protagonista, Dong Kyung y Myul Mang, personajes interpretados por Park Bo Young y Seo In Guk, respectivamente.

Fatalidad a servicio (traducción en Viki) contó la historia de una humana que padece una enfermedad terminal y su encuentro con una deidad de la destrucción. Cuando surgen sentimientos entre los dos, deberán luchar contra el destino para ser felices juntos.

Doom at your service: Seo In Guk y Park Bo Young. Foto: tvN

Estos son los comentarios finales que el elenco principal de Doom at your service compartió a través de tvN.

“Me pone triste que ya sea momento de dejar ir a Tak Dong Kyung, quien se enamora de este ser sobrenatural y aprende cómo es ser verdaderamente feliz gracias a él”, expresó la actriz Park Bo Young. “Doom at your service es un proyecto que me dio tiempo de preguntarme sobre el significado y dirección de la vida. Espero que muchos lo recuerden como un Kdrama profundo”, expresó la actriz.

Despedida de los protagonistas de Doom at your service. Foto: tvN

Seo In Guk, actor de 33 años que se desempeñó como Myul Mang, agradeció así a los televidentes:

“Desde la primera vez en el set, grabamos por seis meses y tengo solo recuerdos felices de ello... Aprendí mucho, fui muy feliz y recibí tanto amor que me apena dejar Doom at your service. Quiero dar gracias a todos los que apoyaron a Myul Mang y Dong Kyung”.

El K-drama también resolvió un triángulo amoroso entre la escritora Na Ji Na, su primer amor Lee Hyun Kyu y el editor Cha Joo Ik.

“Todavía recuerdo la emoción y los nervios que sentí cuando grabé por primera vez con Park Bo Young mientras hacía frío, pero este ya es el fin. Gracias al público por acompañarme en el crecimiento de Na Ji Na y ver mis errores con un corazón generoso”, dijo la actriz Shin Do Hyung.

Despedida de los actores de Doom at your service. Foto: tvN

“Creo que recordaré con felicidad cada momento que filmé con buenas personas en una atmósfera agradable. También fui feliz de mostrar el crecimiento del torpe e inexperto Lee Hyun Kyu”, comentó Kang Tae Oh.

Su coestrella, Lee Soo Hyuk, comentó: “Estoy agradecido con el director, guionista y todo el equipo que trabajó para que Cha Joo Ik sea un personaje atractivo. Me hizo muy feliz tomar este rol”.

Despedida de los actores de Doom at your service. Foto: tvN

El siguiente lunes, el vacío que deja Doom at your service será ocupado por el drama You are my spring en tvN.