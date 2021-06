BTS: ‘Clifford the big red dog’ usó “Dynamite” en su primer tráiler

El encanto de Clifford se une a la energía de “Dynamite”. La adaptación cinematográfica del famoso personaje de libros infantiles presentó un primer adelanto en video al ritmo de la exitosa canción de BTS.

Clifford the big red dog, la versión live action, narra las aventuras de Emily Elizabeth y su mascota, un can de pelaje carmesí que recibió como regalo de un rescatista de animales con poderes mágicos. Tanto Emily como el cachorro son foco de burlas, por lo que la niña lanza el deseo de que Clifford crezca tanto como sea necesario para no volver a sufrir bullying.

El elenco de actores incluye a Darby Camp como la guardiana de Clifford, el comediante británico Jack Whitehall como el tío Casey y John Cleese como el señor Birdwell. Además, David Alan Grier le da voz al can.

Las travesuras del enorme perro rojo son amenizadas con “Dynamite” en este teaser. Aún no se sabe si la canción de BTS también sonará en la película completa que llegará a los cines en setiembre.

Por otro lado, BTS está en cuenta regresiva para el estreno del CD Butter, un single álbum cuya versión digital y física estará disponible a partir del 9 de julio. Este proyecto incluye la canción “Permission to dance” en adición al primer hit de la boyband en lo que va del 2021.

El 28 de junio se confirmó que “Permission to dance” fue escrita por Ed Sheeran, según compartió directamente el músico británico al responder preguntas de Instagram.