Después de sorprender a los fanáticos con su presencia en Los Angeles, Estados Unidos, el pasado fin de semana, Rosé de BLACKPINK mostrará sus habilidades para la variedad a través del nuevo programa Sea of hope.

La superestrella del K-pop será la invitada de lujo en el capítulo debut de este show de entretenimiento que tiene como elenco permanente a Onew de SHINee, los actores de Globin Kim Go Eun y Lee Dong Wook, Lee Ji Ah de The penthouse 3 y más famosos coreanos de diversos rubros. Si eres BLINK y no quieres perderte su participación, aquí compartiremos los datos claves para ver el episodio.

Rosé es una cantante, bailarina y modelo neozelandesa de 24 años. Foto: YG

Sobre Sea of hope

Sea of hope, también llamado The sea I wished, es un programa de telerrealidad donde celebridades coreanas atenderán personalmente a los huéspedes de un restaurante-bar frente al mar y buscarán que estos puedan salir de la cotidianeidad y encuentren sanación.

Elenco de Sea of hope

Lee Dong Wook y Kim Go Eun forman parte del elenco principal de Sea of hope, programa que marca su reencuentro en pantallas tras casi cinco años de su exitoso drama protagónico con Gong Yoo Goblin. Completan el programa Yoon Jong Shin, Lee Ji Ah, Onew de SHINee y Lee Suhyun de AKMU.

Sea of hope es el nuevo programa de entretenimiento con Kim Go Eun, Onew, Lee Dong Wook, Lee Ji Ah y más. Foto: Instagram: @barda_sea

Estas celebridades coreanas tendrán funciones específicas, que van desde tocar música para los huéspedes hasta preparar los platillos, y estarán acompañados de diversos invitados especiales que aportarán sus habilidades. En cuanto a esto último, conforme se mencionó, la intérprete del hit mundial “On the ground” será la primera colaboradora.

Ver a Rosé en Sea of hope

El capítulo 1 de Sea of hope con Rosé de BLACKPINK será lanzado a las 9.00 p.m. del martes 29 de junio KST en el canal coreano jTBC.

En cuanto a su trasmisión internacional, se espera que sea cargado a plataformas streaming posteriormente. Mientras tanto, revisa aquí los horarios por países para el estreno del episodio.

Sea of hope en Perú. México, Ecuador y Colombia : 7.00 a.m.

: 7.00 a.m. Sea of hope en Bolivia, Venezuela y Chile : 8.00 a.m.

: 8.00 a.m. Sea of hope en Argentina y Brasil: 9.00 a.m.

Rosé junto al elenco de Sea of hope en behind del capítulo 1. Foto: @barda_sea

Tráiler de Sea of hope