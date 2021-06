Nevertheless: gato sorprende en pleno rodaje a Song Kang y Han So Hee

El drama que está dando de qué hablar en las redes es Nevertheless, no solo por los protagonistas, Song Kang y Han So Hee, o por la historia que narran, sino por los momentos que dejan los detrás de cámaras.

Comparten video del detrás de cámaras de Nevertheless. Foto: jTBC

En las grabaciones del segundo episodio del K-drama, un gato sorprendió a los actores al irrumpir durante el rodaje.

Song Kang y Han So Hee se distrajeron ante la presencia del felino mientras se encargaban de grabar la escena donde tenían una conversación tensa tras la interrupción de una amiga del pasado de Jae Uhm.

Previo a este momento, el actor de Love alarm alertó a la productora de Nevertheless que una bicicleta iba en dirección a ella. La PD agradeció el gesto ante las risas de los actores.

Posterior a este hecho, se puede ver a Song Kang señalar con el dedo hacia el cielo, mientras Han So Hee lo saluda tiernamente cuando una miembro del staff intentaba maquillarla.

En la edición del detrás de cámaras del episodio 2, colocaron “Kim Miau: te escucho al pasar”. Este momento provocó las risas de los fans, quienes volvieron viral dicha escena.

Aquí puedes ver todo el detrás de cámaras del episodio 2 de Nevertheless .

Sobre Nevertheless

Todos los sábados se estrenarán nuevos episodios de Nevertheless, protagonizado por Song Kang y Han So Hee, a las 11.00 p. m.

Sobre cuándo se estrenará en Latinoamérica, Netflix todavía no ha emitido un comunicado oficial, pero se estima que se liberarán todos los capítulos con doblaje al español.