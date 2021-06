Tzuyu de TWICE estrena con Bangchan de Stray Kids cover de “ME!”, de Taylor Swift

La idol más joven de TWICE, Tzuyu, ha debutado en The Melody Proyect con el lanzamiento de “ME!” el 28 de junio KST, casi cinco años después del inicio de esta producción paralela de su agrupación.

Dicho tema musical, interpretado por la estrella taiwanesa en compañía de su colega de agencia Bangchan, el líder de Stray Kids, constituye un cover de la canción homónima estrenada en abril del 2019 por Taylor Swift con Brendon Urie de Panic! En The Disco.

Tzuyu y Bangchan son colegas de la agencia JYP Entertainment. Foto: Soompi

Ver MV “ME!” de Tzuyu

Además de cantar el cover con Bangchan, Tzuyu brilla como la protagonista del MV de “ME!” en YouTube, el cual bordea las 500.000 vistas y 350.000 ‘me gusta’ en menos de dos horas de su publicación.

Puedes ver aquí el videoclip con la idol K-pop taiwanesa de 21 años.

Tzuyu es tendencia mundial

Como era de esperarse, la maknae de TWICE viene alborotando las redes sociales en todo el mundo con su primer trabajo para The Melody Project.

Ella llegó a ocupar el #1 de las tendencias mundiales en Twitter poco después del estreno, y actualmente (12.00 p.m. ET) figura en el #2 con más de 470.500 menciones a su nombre.

Tzuyu en las tendencias mundiales en Twitter. Foto: captura Twitter

Reacción de ONCE a “ME!” de Tzuyu con Bangchan

Reacciones de los fanáticos ONCE, y otros, al trabajo son compiladas en los hashtags principales #TIME_FOR_TZUYU y #TZUYU_MELODY_PROJECT, así como en la frase TZUYU MELODY PROJECT OUT NOW.

Aquí, algunas de las respuestas de los admiradores.

Fan reacciona a "ME" de Tzuyu. Foto: captura Twitter/@sunhobi_7

Fan reacciona a "ME" de Tzuyu. Foto: captura Twitter/@MIRANDA_1411

Fan reacciona a "ME" de Tzuyu. Foto: captura Twitter/@Ezio_Ornstein

Fan reacciona a "ME" de Tzuyu. Foto: captura Twitter/@queendubu9

Metas para el MV “ME!” de Tzuyu

Una de las formas en que los fandoms del K-pop demuestran soporte a sus ídolos es alcanzando ciertos registros en determinado tiempo en las plataformas donde lanzan contenido.

Esta ocasión no es la excepción, por ello ONCE, el club de las intérpretes de “Alcohol-free”, ha preparado de antemano metas para las primeras 24 horas de “ME!” en YouTube. Puedes revisar aquí cuáles son estos objetivos.

Metas para el MV "ME!" de Tzuyu. Foto: Twitter/@IF0RJILIX

