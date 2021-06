The penthouse 3: ¿Joo Seok Kyung muere en el capítulo 5 del K-drama?

El verdadero origen de Joo Seok Kyung quedó descubierto en el capítulo 4 del aclamado makjang K-drama The penthouse 3, pero un importante detalle parece indicar que la revelación podría ser sucedida por el final de este personaje interpretado por Han Ji Hyun. ¿La gemela morirá en la próxima emisión?

¿Qué pasó con Seok Kyung en el episodio 4? (alerta de spoilers)

Hasta el capítulo 3 se creía que Seok Kyung era gemela de Joo Seok Hoon (Kim Young Dae) y que ambos nacieron de Na Ae Gyo y Joo Dan Tae (Uhm Ki Joon); por lo tanto, no eran hijos de sangre de Shim Su Ryeon (Lee Ji Ah).

Gemelos Seok Kyung y Seok Hoon en temporada anterior de The penthouse. Foto: SBS

Sin embargo, el episodio 4 de The penthouse 3, emitido el viernes 25 KST, develó la realidad: la joven fue alumbrada por la mujer a quien tanto aborrece. Como consecuencia, no es gemela de Seok Hoon, sino de la fallecida Min Seol A.

¿Cómo es posible? Diversas pistas han sido brindadas hasta que movimientos de Oh Yoon Hee (Eugene) y un flashback de Dan Tae por fin han expuesto la verdad ante el espectador: Su Ryeon concibió con su fallecido esposo en Estados Unidos gemelas en perfecto estado de salud, pero, en el parto, el villano cambió a una de ellas (Min Seol A) y confabuló el falso deceso de la otra para robarla y hacerla pasar por su propia hija. Dicha bebé hurtada, revelan en la emisión, termina siendo Seok Kyung.

La actriz de 25 años Han Ji Hyun interpreta a Joo Seok Kyung en The penthouse 3. Foto: SBS

¿Seok Kyung morirá en el episodio 5?

Seok Kyung desconoce la verdad y se ha confabulado con su supuesto padre para atacar a quien asume como su madrastra.

No obstante, la vida de la gemela también estaría en riesgo y esto queda expuesto en un breve fragmento de la preview, donde una voz en off pregunta mientras aparece una escena con el villano seguida de una toma con Su Ryeon llorando desconsoladamente: “¿También mataste a Seok Kyung?” .

Preview de The penthouse 3, cap. 5. Foto: captura SBS

Para saber si muere o no, los fanáticos deberán esperar la emisión del viernes 2 de julio KST. Sin embargo, si el fatal plan llega a concretarse, quienes aún esperan un cambio en la joven podrían tener un hilo de esperanza debido a que nunca nada está dicho en esta historia escrita por Kim Soon Ok, guionista maestra de los makjang drama que ha demostrado en más de una ocasión tener el poder para regresar ‘de la muerte’ a personajes gracias a sus sorprendentes giros en la trama.