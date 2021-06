BTS y Ed Sheeran lanzarán nueva colaboración: ¿cuándo se estrena su canción?

Los artistas del pop BTS y Ed Sheeran se unen una vez más para lanzar la que será su primera colaboración después de “Make it right” de Map of the soul: Persona.

¿Cuándo llega esta canción? Aquí respondemos la pregunta y compartimos más datos sobre este estreno que alborota al fandom ARMY.

Ed Sheeran y BTS trabajaron juntos por primera vez en 2019. Foto: composición LR/Atlantic/BigHit

Ed Sheeran revela la colaboración con BTS

El cantante británico hizo el primer anuncio sobre su colaboración con Bangtan el 26 de junio ET, durante la entrevista que brindó al programa radial estadounidense Most Requested Live con motivo de su más reciente sencillo “Bad habits”.

“De hecho, he trabajado con BTS en su último disco y acabo de escribir una canción para su nuevo disco. Y también son como chicos súper, súper geniales”, reveló.

Más tarde, ese mismo día, Big Hit Music confirmó que el intérprete de 30 años ha participado en la próxima música de su aclamada agrupación.

Fecha de lanzamiento de la canción de BTS y Ed Sheeran

La empresa representante de los famosos coreanos Jimin, Suga, RM, J-Hope, Jin, V y Jungkook optó por mantener en reserva detalles específicos relacionados al tema musical, entre estos la fecha oficial de lanzamiento y en qué disco grupal será incluido.

Sin embargo, debido a lo dicho por su ‘chico oficial’ Ed Sheeran, los fanáticos ARMY se aventuran a postular que podría ser la anticipada nueva canción que llegará el 9 de julio KST como parte del CD Butter o, en todo caso, un title de un próximo álbum que Bangtan estaría trabajando en secreto.

RM, Jin, Suga, V, Jungkook, Jimin y J-Hope en promocional de "Butter". Foto: Big Hit Music

BTS y Ed Sheeran: “Make it right”

Ed Sheeran y BTS han colaborado anteriormente en “Make it right”. Dicho tema fue compuesto por el solista, J-Hope, RM, Suga y más artistas, y formó parte del sexto EP coreano del conjunto Map of the soul: Persona, el cual fue publicado el 12 de abril del 2019.