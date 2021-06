Nevertheless: cómo se filmó el primer beso de Song Kang y Han So Hee

La química de Han So Hee y Song Kang en el drama Nevertheless va conquistando fans. El capítulo 2 de la serie Aun así se estrenó el sábado 26 de junio y no decepcionó con las interacciones entre los protagonistas.

El episodio está calificado para mayores de 19 años y mostró una faceta distinta de Song Kang, quien se hizo conocido por su personaje de Sun Oh en Love Alarm. Jae Eon en Aun así es un chico al que no le importan las relaciones serias, pero disfruta coquetear con las mujeres.

Luego de varios acercamientos de Jae Eon a Na Bi, interrumpidos por distintas circunstancias, la pareja comparte su primer beso. Esta vez, la protagonista toma la iniciativa al dejarse llevar por la atracción que ejerce su compañero. El capítulo termina con los pensamientos de Na Bi: “Fue así como las puertas del infierno se abrieron”.

Han So Hee y Song Kang en Nevertheless, ep 2. Foto: JTBC

Han So Hee y Song Kang en Nevertheless, ep 2. Foto: JTBC

JTBC compartió cómo se filmó esta secuencia en un detrás de cámaras de siete minutos. Ambos actores de 27 años ensayaron sus posiciones y repitieron el apasionado beso varias veces. Ello fue necesario para conseguir tanto los primeros planos de sus rostros como tomas más amplias de la pareja.

No faltaron las risas para aligerar el ambiente. So Hee bromeó sobre su personaje y fingió cómo le daría una bofetada a su compañero. Song Kang también siguió el juego.

Han So Hee y Song Kang en Nevertheless. Foto: JTBC

En la parte final del video, JTBC incluye las tomas completas de la cámara que apunta al lado de Han So Hee y la filmación del lado de Song Kang.

Nevertheless, el webtoon

Si deseas conocer la historia original del drama, debes acceder al webtoon I know but o Nevertheless en Naver. Una traducción al español hecha por fans también está disponible en línea.