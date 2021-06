Kwon Mina, exintegrante de AOA, defiende su relación con novio no famoso

El 26 de junio, la actriz Kwon Mina hizo público que mantiene una relación sentimental. La exintegrante de AOA publicó una fotografía con un misterioso joven en Instagram y añadió un emoji de corazón púrpura en la descripción.

La cantante de 27 años recibió varios comentarios y felicitaciones de sus fans, que preguntaron si se trataba de su pareja. Mina respondió a uno con un sencillo “sí” y confirmó que esta persona es su enamorado.

Mina de AOA presenta a su pareja. Foto: Instagram

Mientras el público enviaba sus buenos deseos, un post en la red Pann se hizo viral. La internauta A escribió: “El novio de Mina... en realidad es el novio de mi amiga B siendo infiel”. Según sus declaraciones, la pareja tenía tres años de relación cuando el joven comenzó a ignorar los mensajes de su novia. Luego se sorprendieron al verlo en la foto de Mina.

“Mina se acercó a él por DM. Ella sabía que él tenía pareja. Este chico solo envió mensajes diciendo ‘lo siento‘ y dejó de ver a mi amiga B. Su relación era pública y hasta hace pocos días tenían fotos mutuas en su perfil”, expresó.

Kwon Mina se defendió en Instagram y contó cómo comenzó su romance.

“Primero recibí un mensaje de apoyo del que ahora es mi novio (no lo contacté primero). Luego le encargué que hiciera un dibujo para mí y en ese entonces supe que tenía enamorada. Sin embargo, él tenía varios problemas en su relación y comenzamos a hablar de nuestras preocupaciones”.

“Como vimos que teníamos cosas en común, le dije que podría estar interesada en salir solo si él terminaba con su pareja. Su relación no era buena y su corazón ya estaba lejos. De todas formas, él me dijo que ya había aclarado la situación y comenzamos a salir juntos. No sé los detalles de cómo él habló con su exnovia, pero confío en su palabra. Escribo esto porque están comentando cosas que son distintas a la realidad y no quiero ser malinterpretada”.

Kwon Mina publicó la captura del primer mensaje que recibió de su actual pareja. Foto: Instagram

Mina adjuntó una captura del que sería el primer mensaje de su pareja para rebatir el argumento del post de Pann y agregó que tomará acciones legales si los amigos de la netizen A y B siguen hablando sobre su relación.

“He firmado con una agencia y estoy preparándome para volver a actuar, así que no tendría por qué sacar una foto con un infiel. Estoy respondiendo a cada cosa que publican los amigos de su exnovia porque no es verdad. Tal vez es cierto que iniciamos un romance muy rápido, pero no ‘robé‘ la pareja a nadie antes de que esa relación terminara”, alegó.