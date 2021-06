¡Tierra, trágame! es la apuesta de Netflix por la comedia juvenil. Esta serie de 12 episodios toma el formato sitcom, con risas enlatadas incluidas en la propuesta, algo poco usual en los K-dramas. La historia ha caído bien en el público por su frescura y los disparatados enredos de sus personajes.

Gracias a Minnie, una estudiante tailandesa que es fanática de los dramas coreanos, el público podrá ver muchos guiños a historias populares como Goblin o Descendientes del sol. En esta lista te mostramos algunos momentos en los que So not worth it! parodia escenas (o expectativas) que nacieron en Kdramaland.

Crash landing on you

En el capítulo 1 de ¡Tierra trágame!, Minnie se declara fan de Hyun Bin mientras comenta con sus amigas el drama de romance entre un norcoreano y una surcoreana. Más adelante, le llega el rumor de que el actor había sido visto “uniformado” en una discoteca y sale a buscarlo.

Minnie es fan de Hyun Bin. Foto: captura Netflix

Minnie en So not worth it! Foto: Netflix

Goblin

El capítulo 8 recrea la icónica caminata de Lee Dong Wook y Gong Yoo, esta vez con los personajes de Jamie y Hyun Min cruzando un pasillo oscuro.

'Escena del tunel' en Goblin. Foto: tvN

Reply 1988

¿Cómo olvidar el triángulo amoroso de Taek, Duk Sun y Jung Hwan en Reply 1988? El que fue uno de los debates más ’intensos’ del 2016 no podía faltar en los comentarios de Minnie y sus amigas.

Ella se declaró a favor del personaje de Park Bo Gum, mientras su compañera tomó partido por Ryun Jun Yeol.

Alusiones a Reply 1988 en So not worth it! Foto: Netflix

Alusiones a Reply 1988 en So not worth it! Foto: Netflix

Prison playbook

Hay K-dramas de todos los gustos y en varios escenarios, por lo que Minnie automáticamente pensó en la serie Prison playbook, protagonizada por Jung Hae In, cuando le tocó visitar una cárcel.

Minnie se emociona al visitar a una cárcel con sus amigas. Foto: The Swoon.

Descendants of the sun

Minnie quería conocer a los soldados coreanos luego de ver el drama Descendientes del sol. Como Sam iba a visitar a su novio, el sargento Kim, la estudiante tailandesa decidió acompañarla para que le presente a sus colegas.

Curiosamente, Minnie encuentra a un recluta llamado Yoo Si Jin (como en el Kdrama) que incluso tiene un ligero parecido al actor Song Joong Ki. Ella repite algunas líneas del famoso personaje.

Referencia a Descendants of the sun en So not worth it! Foto: Netflix

Bonus

Impulsada por su experiencia como espectadora, Minnie compara la situación de Sewan y Jamie con un esquema de K-dramas. “Los protagonistas masculinos siempre están atraídos por las chicas perdedoras como tú, las chicas lindas como yo somos las villanas. Anticipo como experta que ustedes dos terminarán juntos.”

En esta compilación de The Swoon verás que sus descripciones encajan con la protagonista de Boys over flowers y la antagonista Rachel de The Heirs.