Nevertheless: actuación de Song Kang es criticada tras estreno de drama

El costo de la popularidad. Song Kang es de los actores más requeridos del momento, con un proyecto tras otro desde que saltó a la fama global con el éxito de Love Alarm. Sin embargo, tras el estreno de la nueva serie de JTBC Nevertheless, los comentarios que recibe en las comunidades online están divididos entre sus fans y aquellos que todavía están insatisfechos con su desempeño.

Nevertheless es un K-drama de romance que empareja a Song Kang con Han So Hee, quien luce su primer protagónico luego de ser parte de The world of the married, uno de los makjangs más vistos del 2020.

El casting de ambos actores de 27 años fue aplaudido por el parecido que guardan a los personajes originales del webtoon.

Song Kang y Han So Hee en el teaser de Nevertheless. Foto: composición Diario La República / jTBC

Ilustraciones del webtoon Nevertheless. Foto: Naver

Sin embargo, tras los avances iniciales de la serie y el estreno de su primer capítulo, los cuestionamientos hacia las habilidades de Song Kang resurgieron. Algunos comentarios del público coreano se refieren su vocalización y entonación de sus líneas, que parece ser la debilidad de su performance.

Un post en Nate revivió un comentario de Park In Hwan sobre su experiencia en Navillera. El veterano intérprete, con 56 años en la industria, habló con Sports Chosun en abril y contó qué le recomendó a su coestrella.

“Al inicio estaba practicando con Song Kang, pero él no podía enunciar correctamente sus líneas. Tal vez era falta de seguridad, pero su voz era tan baja que le sugerí a su agencia probar con clases de vocalización. Después, cuando filmábamos, le dije que tuviera confianza”, declaró Park.

No obstante, en la misma entrevista, Park In Hwan también resaltó las cualidades de su compañero que puso mucho esfuerzo en su papel de bailarín de ballet. “Es inteligente, amable y se adaptaba rápidamente a las indicaciones del director”.

Song Kang y Park In Hwan en stills de Navillera. Foto: tvN

Para sus críticos, trabajar sin descanso durante el último año habría sido contraproducente para el galán. “Necesita tiempo para mejorar, su agencia debería darle vacaciones para que reciba clases”, comentó un usuario. “La forma en que dice sus diálogos... ¿por qué todavía es tán rígido?”

Según un artículo de la revista Star1, Song Kang cumplió lo requerido en sus dramas más famosos (Love Alarm y Sweet Home) al ser historias fáciles de ver y con una audiencia específica por ser productos de Netflix. Para el medio, la expectativa sobre el intérprete será mayor ahora que sus trabajos se emiten en canales coreanos (tvN o JTBC).

Por otro lado, hay quienes consideran injusto evaluar su performance en Nevertheless pues solo se ha emitido un capítulo hasta el momento. La trama podría darle espacio de mostrar su potencial más adelante.

Luego de Nevertheless, Song Kang ya tiene otro drama confirmado donde actuará con Park Min Young. Office romance cruelty comenzará a filmarse en el verano y se estrenaría en el 2022.