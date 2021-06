EXO: primer álbum en solitario de D.O tiene fecha de lanzamiento, confirma SM

Los reportes de K-media sobre la fecha de lanzamiento del primer álbum en solitario de D.O de EXO han sido confirmados por SM Entertainment, y EXO-L lo celebra.

El famoso coreano de 28 años se aventura a publicar su material discográfico, tras su reciente regreso grupal con “Dont’ fight the feeling”. ¿Cuándo llegará este trabajo?

Estreno del álbum de D.O como solista

Spotify News encendió las alertas de los fanáticos el 25 de junio KST al anunciar que la publicación en solitario del destacado vocalista de EXO ya tenía fecha programada, y esta sería durante el cierre del próximo mes.

Horas después, ese mismo día, SM Entertainment dio el anuncio oficial, vía Newsen: “ D.O. lanzará un álbum en solitario a finales de julio . Por favor, preste mucha atención”.

¿Qué esperar de este lanzamiento? Spotify News describió, en el mismo reporte donde reveló la novedad del ídolo, que la producción discográfica “está llena de canciones que se sienten tan dulces como la miel”.

Do Kyungsoo, conocido artísticamente como D.O, es un cantante y actor surcoreano, miembro del grupo EXO. Foto: SM

Otros trabajo de D.O como solista

Este será el primer álbum que D.O publicará como solista en sus nueve años de carrera en el rubro del K-pop.

Por otro lado, de manera individual ha lanzado los singles digitales “That’s okay” y “Tell me (what is love)” con Yoo Young Jin, para el proyecto SM Station.

También ha participado en el OST de CART, película coral coreana del 2014, donde también figuró como actor.

D.O como actor

Además de ser uno de los cantantes coreanos más talentosos, Do Kyungsoo (nombre real) ha construido una sólida carrera actoral en el rubro de los K-dramas y el cine. También ha incursionado como intérprete de teatro musical.

Algunas de sus series más populares son 100 days my prince y Be positive. En cuanto a su repertorio fílmico, actualmente los fanáticos esperan la llegada de sus nuevas películas, entre las que figuran The moon y Secret, remake del romántico largometraje taiwanés homónimo.

