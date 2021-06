The penthouse 3 es el K-drama que provoca mayor revuelo en Corea del Sur

El listado semanal de K-dramas que provocaron mayor revuelo en Corea del Sur tiene como su flamante #1 a The penthouse 3, conforme reveló el elaborador de la clasificación, Good Data Corporation, el 23 de junio.

La serie de venganza, coprotagonizada por las actrices Lee Ji Ah, Eugene y Kim So Yeon, mantiene así su corona por tercera edición consecutiva en este top 10 cuyos resultados son determinados mediante compilación de datos sobre dramas coreanos en emisión o de pronto estreno.

Eugene, Kim So Yeon y Lee Ji Ah son las estrellas de The penthouse. Foto: SBS

Good Data destaca también la presencia de cuatro nuevas producciones que hacen su debut en el ranking. Estas son: Hospital playlist 2, At a distance spring is green, Voice 4 y Nevertheless, lo nuevo de Song Kang y Han So Hee.

Puedes revisar aquí el listado completo, correspondiente a la tercera semana de junio del 2021:

10. Racket boys, de SBS

9. Revolutionary sisters, de KBS 2TV

8. Voice 4, de tvN

7. Mine, de tvN

6. Nevertheless

5. Doom at your service, de tvN

4. At a distance spring is green, de KBS 2TV

3. My roommate is a gumiho, de tvN

2. Hospital playlist 2, de tvN

1. The penthouse 3, de SBS

Ránking semanal de los 10 dramas más comentados en Corea del Sur. Foto: Good Data

Sobre The penthouse 3

Las dos primeras temporadas de The penthouse tuvieron como eje central al asesinato de Min Seol Ah, crimen que conlleva la revelación y ejecución de numerosas fechorías por parte de los socios del Hera Club.

Para esta tercera y última entrega, la historia sigue los sucesos posteriores a la explosión que apagó la vida de Logan Lee, y la excarcelación de los implicados en el caso de Seol Ah, quienes buscarán la venganza hasta conseguir sus objetivos personales.

Otros puntos importantes que guían la temática de The penthouse 3: la verdadera identidad del villano Joo Dan Tae, la revancha de la reina del ático Shim Su Ryeon contra este, su exesposo, y las complicadas relaciones entre los hijos de los miembros del Hera.