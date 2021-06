Continuando con su inmersión en el BL (boys love), el rubro de los K-dramas presentará a los amantes del género Light on me, próxima serie web de romance homosexual masculino que tendrá como pareja principal a los actores Kang Yoo Suk y Yoon Yong Bin.

Dicha producción, inspirada en el juego BL homónimo que fue adaptado a webtoon, llegará a finales de junio del 2021. Si no te quieres perder su gran estreno, aquí te contamos lo que deberías saber al respecto.

Elenco de Light on me. Foto: WHYNOT

Sinopsis de Light on me

Light on me seguirá el romance que surge entre el vicepresidente del consejo estudiantil de la escuela secundaria Saebit Boys, Shin Woo Noh, quien esconde su cálida personalidad detrás de su apariencia fría, y Woo Tae Kyung, el alumno nuevo que se une al círculo para hacer amigos y acabar con su propia soledad.

Shin Woo Noh y Woo Tae Kyung son los personajes principales de este nuevo BL. Foto: WHYNOT

Actores y personajes de Light on me

El elenco de Light on me incluye a Yoon Yong Bin en el personaje de Woo Tae Kyung, y como Noh Shin estará Kang Yoo Suk, actor que antes ha participado en populares dramas coreanos no BL como Start up, Once again y, más recientemente, Beyond evil.

Por otro lado, estos son los intérpretes que completan el reparto, y sus respectivos personajes.

Go Woo Jin es Namgoong Siwoon

Choe Chan Yi es Shin Da On

Lee Ki Hyun es Seo Haet Bit

Yang Seo Hyun es Lee So Hee

Póster promocional de Light on me, también conocido como Ilumíname. Foto: WHYNOT

¿Cuándo y dónde ver Light on me?

Producida por WHYNOT (compañía detrás de Kiss Goblin, One fine week, Be my boyfriend y más K-dramas), el nuevo BL coreano Light on me será emitido cada martes y jueves a partir del 29 de junio KST.

Contará con un total de 16 capítulos que podrás ver en Watcha y en el canal de WHYNOT en YouTube. Además, estará disponible en la plataforma de streaming Viki Rakuten con el título en español Ilumíname.

Light on me estará disponible en Viki. Foto: captura Viki Rakuten

Tráiler de Light on me

Puedes mirar aquí el tráiler oficial de la serie también llamada Consejo estudiantil de la escuela secundaria Sabit Nam