Kim Dong Jun iniciará el servicio: Como hombre de Corea del Sur, cumpliré mi deber militar

Después de anunciar a través de su agencia su enlistamiento militar, el actor coreano Kim Dong Jun ha compartido con sus seguidores en V Live, de Naver, pensamientos sobre el deber que le corresponde cumplir como varón apto.

El también ídolo del K-pop compartió la noticia de su ingreso al Ejército de Corea del Sur el 23 de junio. Más tarde, ese mismo día, se conectó en vivo mediante la herramienta del buscador más popular en su país.

Kim Dong Jun es un actor y cantante coreano de 29 años. Foto: Major9

En su trasmisión, comentó: “Últimamente, he estado comiendo bien y me está yendo bien. Gané algo de peso y luego lo perdí de forma veloz, así que todavía estoy un poco hinchado. Gané cuatro kilos, y luego perdí dos rápidamente”.

Al ser consultado por un admirador sobre la experiencia previa en el rubro militar que pudo obtener entre los años 2015 y 2016 gracias a su participación en Real Mean, programa de variedades donde las celebridades masculinas se acercan a la vida castrense, replicó: “Trabajé duro durante el show e hice lo mejor que pude en ese momento”.

Kim Dong Jun coprotagonizó con Ong Seong Wu y Shin Ye Eun la comedia romántica More than friends. Foto: jTBC

El también protagonista de populares K-dramas, como More than friends, lamentó no haber brindado la noticia de su alistamiento personalmente y aseguró que disfrutará de cuanto quiera comer hasta el inicio de su servicio.

Finalmente, aseguró a los fans: “Como hombre de Corea del Sur, cumpliré mi deber militar y regresaré con una imagen buena, más madura y digna. No se preocupen, regresaré sano y salvo”.

¿Cuándo inicia el servicio militar Kim Dong Jun?

El ídolo de ZE:A Kim Dong Jung ingresará al Ejército el 12 de julio KST, a los 29 años de edad. Según comparte su agencia, se desempeñará como soldado activo.

Respecto al lugar y hora exacta del enlistamiento, su empresa optó por mantener la información en reserva.