El drama Ghost doctor tendrá como protagonistas a los actores Bi Rain y Uee, y continuando con su fase de revelación del elenco, diversos medios coreanos vienen asegurando que Kim Bum se sumaría a la producción.

Kim Bum protagoniza el drama Law School que se transmitirá por Netflix. Foto: Instagram

Respecto a estas noticias, King Kong Entertainment de Starship emitió un breve comunicado confirmado que el artista famoso por Boys over flowers recibió la propuesta de integrar el equipo y viene analizándolo ‘positivamente’.

Este fue el comunicado traducido al español.

“Actualmente Kim Bum está en conversaciones positivas para su posible aparición en Ghost doctor”.

Luego de esta intervención de la agencia del artista, se supo que Ko Seung Tak, sería el papel que le otorgarían.

El drama de Bi Rain y Uee será dirigido por Boo Sung Chul y el guionista será Kim Sun Soo.

Kim Bum y sus últimos dramas

Kim Bum regresó a los dramas el 2020 con Tale of the nine tale con su personaje Lee Rang, hermano de Lee Yeon (Lee Dong Wook) y causó gran furor entre sus fanáticos.

Para el 2021, recibió buenas críticas con Law school de jTBC, donde dio vida al estudiante Han Joon Hwi.

El 9 de junio se estrenó el capítulo final de dicho K-drama y obtuvo buen puntaje de rating.

Law School contaba la historia de un grupo de universitarios que investigan para lograr encontrar al asesino de uno de sus profesores.

Kim Bum en Instagram

Kim Bum posee una cuenta verificada y personal en Instagram bajo el usuario @k.kbeom y donde acumula más de 3,6 millones de seguidores.

En una de sus últimas publicaciones compartió una imagen de él junto a los actores Kim Myung Min y Ryu Hye Young.

“Verdad y justicia solo por ley”, fue la leyenda que escribió al pie de la fotografía en Instagram.

