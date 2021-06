Los fanáticos de la producciones surcoreanas han elegido recientemente cuáles son los mejores K-dramas emitidos en la primera mitad del 2021 a través de una encuesta global por Kpopmap.

Listado de lo más representativo del rubro para el público incluye series de humor ácido como Vincenzo, comedias románticas a lo True beauty, y más. Conoce aquí el top 10.

10. Beyond the evil

Periodo de emisión: 19 de febrero - 10 de abril

Protagonistas de Beyond the evil: Shin Ha Kyun y Yeo Jin Goo

Sinopsis de Beyond the evil: Lee Dong Sik, quien fuera alguna vez uno de los detectives más capaces, se unirá al investigador de élite Han Joo Won para develar un reciente caso de asesinato ocurrido en su pacífica ciudad que estaría relacionado al que le cambió la vida por completo 20 años atrás.

9. Sell your haunted house

Período de emisión: 14 de abril - 9 de junio

Protagonistas de Sell your haunted house: Jang Na Ra y Jung Yong Hwa

Sinopsis de Sell your haunted house: Hong Ji Ah, una exorcista que vende propiedades inmobiliarias después de deshacerse de los espíritus malignos que habitan es estas, se une al estafador que usa fantasmas Oh In Beom para descubrir la verdad sobre la muerte de su madre, ocurrida hace dos décadas.

8. Doom at your service

Periodo de emisión: 10 de mayo - 29 de junio

Protagonistas de Doom at your service: Park Bo Young y Seo In Guk

Sinopsis de Doom at your service: Después de descubrir que solo le quedan 100 días de vida, la editora de novelas web Tak Dong Kyung intentará cambiar su destino realizando un peligroso contrato con Myul Mang, ente conocido como la personificación de la destrucción.

7. Vincenzo

Período de emisión: 20 de febrero - 2 de mayo

Protagonistas de Vincenzo: Song Joong Ki y Jeon Yeo Been

Sinopsis de Vincenzo: El consigliere Vincenzo Cassano regresa a su natal Corea del Sur tras una guerra entre grupos de la mafia en Italia. Una vez en su país de origen, buscará hacer justicia a su propio estilo y acompañado de Hong Cha Young, una abogada sin escrúpulos.

6. Youth of May

Período de emisión: 2 de mayo - 8 de junio

Protagonistas de Youth of May: Lee Do Hyun y Go Min Si

Sinopsis de Youth of May: El destacado estudiante de medicina Hee Tae y la enfermera Myung Hee se enamoran durante el Levantamiento de Gwangju ocurrido en mayo de 1980, pero su relación parece estar subyugada a esta violenta época que apagó la vida de centenares civiles en Corea del Sur.

5. Mr. Queen

Período de emisión: 12 de diciembre de 2020 - 14 de febrero del 2021

Protagonistas de Mr. Queen: Shin Hye Sun y Kim Jung Hyun

Sinopsis de Mr. Queen: El espíritu del chef de la Casa Azul Jang Bong Hwan viaja al período Joseon tras un accidente y se apodera de la reina consorte Kim So Yong. Debido a este suceso, el hombre moderno descubrirá verdades ocultas sobre las personas de la realeza, entre estas el rey títere Cheoljong, esposo de So Yong.

4. True beauty

Período de emisión: 9 de diciembre de 2020 - 4 de febrero del 2021

Protagonistas de True beauty: Moon Ga Young, Cha Eun Woo y Hwang In Yeop

Sinopsis de True beauty: La estudiante Im Ju Kyung vivió toda su vida burlada por su rostro, pero tras cambiar de instituto, se convierte en diosa de la belleza gracias a la magia del maquillaje. Sin embargo, su secreto siempre le pondrá en aprietos, más aún cuando en su vida resalte la presencia de Su Ho y Seo Jun, los chicos más guapos de su escuela.

3. Run on

Período de emisión: 9 de diciembre de 2020 - 4 de febrero del 2021

Protagonistas de Run on: Im Si Wan y Shin Se Kyung

Sinopsis de Run on: La traductora Oh Mi Joo sentirá que encontró su destino en el amor después de conocer a Ki Seon Gyeom, un recién retirado velocista que alguna vez fue un candidato popular para el equipo nacional.

2. River where the moon rises

Período de emisión: 15 de febrero - 20 de abril

Protagonistas de River where the moon rises: Kim So Hyun y Na In Woo

Sinopsis de Mr. Queen: Basado en el cuento tradicional de Goguryeo, detalla la historia de amor entre el amable hombre On Dal y Pyeong Gang, una ambiciosa princesa criada como soldado que aspira a convertirse en la primera mujer en reinar Goguryeo.

1. She would never know

Período de emisión: 18 de enero - 9 de marzo

Protagonistas de She would never know: Won Jin Ah y Rowoon

Sinopsis de She would never know: El drama sigue la relación junior - senior existente entre Yoon Song A, una comercializadora de marcas de cosméticos que sueña con lanzar sus propios productos, y Chae Hyun Seung, su especialista en marketing que intentará conquistarla románticamente.