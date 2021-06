El 18 de junio se estrenó por todo lo alto ¡Tierra, trágame! o So not worth it!, la nueva serie de comedia de Netflix y aquí te contaremos por qué deberías de verla.

5. Es divertido

Desde el primer capítulo no pararás de reír por las ocurrencias de los estudiantes universitarios. Cada personaje tiene individualidad y su propio sentido del humor.

Shin Hyun Seung y Park Se Wan de ¡Tierra, trágame! Foto: Netflix

Sobre el género comedia, el director Kwon Ik Joon dijo: “La personalidad y el color de cada persona. El encanto, química y cómo se mezcla todo eso, es la clave de la comedia”.

Kwon Ik Joon, director de ¡Tierra, trágame! Foto: Netflix

4. Esta doblado al español

Sé que muchos aman los K-dramas, pero algunos prefieren escuchar directamente un doblaje y este es el caso de ¡Tierra, trágame! o So not worth it! que cuenta con audios en español, inglés y coreano.

Han Hyun Min y Choi Youngjae de ¡Tierra, trágame! Foto: Netflix

3. Historia y género poco usual

Tal como mencionamos arriba, los personajes son únicos y por ende cada uno desarrollará una historia diferente.

Cada uno con sus problemas, tristezas, desamores o intentando madurar en el camino. Podrías identificarte con una de las situaciones que presentan en ¡Tierra, trágame! de Netflix.

Shin Hyun Seung, Choi Youngjae y Terris Brown de ¡Tierra, trágame! Foto: Netflix

Sobre la historia de So not worth it!, el director Kim Jung Sik comentó: “Usamos varios estilos para que sea una obra maestra de calidad. Espero que la serie represente a Corea y que le guste al público en general”.

Kim Jung Sik, director de ¡Tierra, trágame! Foto: Netflix

2. Es el debut de Youngjae y Minnie en los K-dramas

Uno de los motivos más importantes es que los Neverland verán el debut en K-dramas de Minnie de (G)I-DLE.

Minnie, Terris Brown y Soerensen Joakim Bjoern de ¡Tierra, trágame! Foto: Netflix

Y también los Ahgase la primera producción de Youngjae tras haber dejado JYP Entertainment y haberse enrumbado en una carrera como artistas independiente.

Kwon Ik Joon de ¡Tierra, trágame! indicó en una entrevista que le sorprendió la naturalidad con la que actuaban Minnie y el idol de GOT7 frente a cámaras.

1. Podría tener segunda temporada

El último capítulo de la serie no solo te da la satisfacción de hacerte reír una vez más, sino la historia da pie a que los fans piensen en una segunda temporada.