Jeongyeon de TWICE a los fans sobre su regreso: “Muchas gracias por esperarme”

Además de brillar por su visual y porte de modelo en su sesión fotográfica para Esquire tras el lanzamiento de Taste of love, Jeongyeon de TWICE expresó ante el medio gratitud para los fanáticos ONCE, quienes le brindaron soporte durante su prolongado alejamiento del ojo público.

La famosa coreana de 24 años posó para el lente de la revista exudando carisma elegante, y brindó una entrevista donde compartió diversos pensamientos sobre su vida artística y personal.

Jeongyeon en su primera sesión fotográfica tras el hiatus. Foto: Esquire

Jeongyeon para Esquire

Durante la consecuente interviú, la ídolo del K-pop comenzó diciendo: “Estoy muy feliz de saludar finalmente a mis fans después de mucho tiempo, a través de esta sesión de fotos. Fue divertido mostrar diferentes lados de mí”.

Cuando fue consultada sobre lo que quisiera hacer una vez acabe la pandemia, ella compartió que acampar. Incluso, afirma, está recolectado equipos para esta aventura.

Adicionalmente, al respecto reveló que realizó esta actividad una vez con la familia de su líder Jihyo. “Fue muy divertido en ese momento”, aseguró.

Yoo Jeongyeon es una cantante, bailarina y MC coreana de 24 años. Foto: Esquire

Yoo Jeong Yeon (nombre real) aprovechó la conversación con Esquire para sincerarse sobre el apoyo que recibió durante el hiatus.

La cantante y bailarina se alejó de la mirada pública durante tres meses, desde finales del 2020 hasta inicios del 2021, debido a problemas de salud mental.

“Muchas gracias por esperarme. Estoy saludable y estoy bien. Deseo que esperen con ansias mis actividades en el futuro”, declaró la también MC.

Finalmente, a sus ocho compañeras de TWICE dedicó las siguientes palabras: “Gracias por trabajar tan duro sin perder el sentido de su propósito original. Muchas gracias por siempre apoyarse unos a otros. Las quiero.”

La sesión fotográfica de Jeongyeon para Esquire Korea, y su entrevista, en la edición de julio 2021 del citado medio.

Jeongyeon, de TWICE, nació el 1 de noviembre de 1996. Foto: Esquire

Además, diversos materiales audiovisuales serán cargados en el canal oficial de la revista en YouTube.