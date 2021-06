Song Kang sigue imparable en la industria de los dramas. Después de estrenar Nevertheless con Han Soo Hee, el 21 de junio KST, el prometedor intérprete fue anunciado protagonista de Office romance cruelty, junto con la aclamada Park Min Young, Yura de Girl’s Day y Yoon Park.

¿De qué trata Office romance cruelty?

Este nuevo K-drama romántico de oficina de jTBC, también llamado Workplace romance tragedy, seguirá la vida laboral y amorosa de profesionales que trabajan en la Administración Meteorológica de Corea.

Contará con el guion original de Sun Young, y la dirección de Cha Young Hoon, PD que tiene entre sus más recientes trabajos a When the camellia blooms, Are you human too? y Uncontrollably fond.

Será la primera vez que Song Kang y Park Min Young actuarían como pareja en un drama. Foto: composición LR

Actores y personajes de Office romance cruelty

En Office romance cruelty, el actor coreano de 27 años Song Kang será Lee Si Woo, un hombre de apariencia torpe y distraída que posee un coeficiente intelectual de 150 y una dedicación sin par al servicio de la meteorología.

Por su parte, Park Min Young, de 35, dará vida a Jin Ha Kyung, una mujer fría, de pocos amigos y meticulosa, que hace todo según lo dictan los manuales y que se mantiene férrea a mantener alejados los aspectos personales de los laborales.

Song Kang y Park Min Young pertenecen a Namoo Actors. Foto: Dispatch

En el papel de Han Ki Joon, Yoon Park interpretará a un hombre guapo e ingenioso con increíbles habilidades de persuasión que esconde detrás de su accionar dificultades para lidiar con el fracaso debido a que toda su vida fue conocido como un estudiante modelo.

Finalmente, Yura del grupo K-pop Girl’s Day será la reportera meteorológica Chae Yoo Jin. Sobre este personaje se sabe que asumió el puesto con gran decepción porque su sueño inicial era comunicar primicias emocionantes, informes de última hora y otras novedades. Sin embargo, conforme se familiarice más con el rubro, comenzará a sentir cariño por lo que hace.

Yura de Girl's Day y Yoon Park también se unen a Office romance cruelty. Foto: Soompi

Estreno de Office romance cruelty

La serie romántica de Song Kang y Park Min Young Office romance cruelty comenzará su etapa de rodaje en verano de Corea del Sur y está programada para ser estrenada por jTBC a principios del 2022.