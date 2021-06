Nevertheless de Song Kang en Netflix: ¿cuándo se estrena en Latinoamérica?

El estreno del nuevo K-drama Nevertheless en Netflix provocó gran decepción en los fanáticos latinoamericanos porque no estuvo disponible en esta región.

¿Cuándo será lanzado en esta parte del mundo lo nuevo de Song Kang con Han So Hee? Aquí te compartimos todo lo que sabe hasta el momento.

Nevertheless en Netflix

Este K-drama de romance entre universitarios llegó a Corea del Sur por jTBC la noche del sábado 21 de junio KST. Posteriormente, se esperó su lanzamiento en Netflix, servicio que adquirió los derechos de emisión, que habían sido exclusivos del canal coreano, gracias a recurrentes peticiones de fans.

Sin embargo, el primer capítulo solo estuvo disponible en el catálogo de la plataforma de streaming en Estados Unidos. Territorios como Latinoamérica y España no pudieron disfrutar del gran estreno de esta serie que vino promocionándose con gran antelación.

¿Cuándo llega Nevertheless a Netflix de Latinoamérica?

Aún no existe una fecha exacta para el lanzamiento en Netflix de Latinoamérica del drama también llamado Aun así. No obstante, según información disponible en redes sociales, será cargado completo al catálogo de la región (y de España) una vez finalice su emisión en Corea del Sur.

Respecto a esto último, Nevertheless publicará su último capítulo (el décimo) el 21 de agosto del 2021 (KST).

Song Kang y Han So Hee planean enamorar al público con su nueva historia. Nevertheless. Foto: composición LR / Netflix

¿De qué trata Nevertheless?

Basado en el famoso webtoon homónimo de Jung Seo, Nevertheless sigue la historia de dos estudiantes universitarios de arte que experimentan cambios en sus visiones opuestas sobre el amor cuando comienzan a conocerse y tener sentimientos románticos recíprocos.

Son Kang, quien a sus 27 años se ha convertido en el actor estrella de las series coreanas basadas en webtoons y emitidas en Netflix, interpreta a Park Jae Eon, un atractivo joven que gusta tener aventuras amorosas mas no comprometerse en relaciones serias.

Por su parte, Han So Hee, aclamada figura del drama de intriga The world of the married, da vida a Yoo Na Bi, una guapa y amigable chica que teme darse una nueva oportunidad de amar después de haber sido decepcionada por su primer novio.

Song Kang y Han So Hee en el nuevo drama Nevertheless. Foto: composición LR

Tráiler del capítulo 2 de Nevertheless

El capítulo 1 de Nevertheless mostró al público lo que fue el primer encuentro entre los protagonistas y la increíble atracción que sintieron el uno por el otro, ¿qué esperar de la siguiente emisión?

Conforme el avance publicado por jTBC, Na Bi decidirá mantener su distancia de Jae Eon después de escuchar de sus conocidos que él nunca tiene algo serio con las chicas. Sin embargo, su galante compañero buscará acercarse más a ella.