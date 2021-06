So not worth it! en Netflix: ver todos los episodios doblado al español

So not worth it!, la nueva producción de Netflix, estrenó este 18 de junio todos sus capítulos para los amantes de las producciones coreanas y, como si fuera poco, tiene doblaje al español.

Park Se Wan, Shin Hyun Seung, Choi Youngjae, Minnie y Han Hyun Min son los actores que protagonizan una de las comedias más esperadas.

¡Tierra, trágame! cuenta la historia de amor y amistad entre universitarios extranjeros y coreanos que compartirán sus vidas en un dormitorio estudiantil.

Las diferencias culturales dan un toque especial a la comedia que tiene 12 capítulos y cada uno de ellos con una duración mayor a 30 minutos cada uno.

Desde el primer episodio, las ocurrencias de Park Se Wan, Shin Hyun Seung, Choi Youngjae, Minnie y Han Hyun Min captaron al público. Principalmente de los fans de GOT7 y (G)I-DLE, quienes volvieron tendencia mundial el hashtag: #SoNotWorthIt_NetflixPremiere.

Reacción de los actores de So not worth it!

Minnie de (G)I-DLE compartió una historia desde su Instagram para avisar a sus fans que la serie coreana ya está disponible en Netflix .

Historia de Minnie sobre So not worth it! Foto: captura de Instagram

Por su parte, Hyun Min también publicó diversas historias sobre escenas de la producción.

Historia de Han Hyumin sobre So not worth it! Foto: captura de Instagram

Youngjae escribió desde su cuenta de Twitter lo siguiente: “¿Todo el mundo está viendo SNWI? Solo tengo una cosa que quiero decir (...). Yo pedí que pusieran muchas muñecos de pájaros en la cama de Sam a propósito. Si miras en el escritorio, también hay muchas aves”.

El cantante eligió decorar su propia habitación como un detalle para sus Ahgase.

Post de Youngjae sobre So not worth it! Foto: captura Twitter

Asimismo, se supo que Youngjae cantó el OST principal de So not worth it!