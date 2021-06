Song Kang y Han So Hee estrenan el drama Nevertheless y aquí te contaremos todo para que puedas ver esta nueva historia de amor inspirada en el famoso webtoon del mismo nombre.

Song Kang y Han So Hee, protagonistas absolutos de Nevertheless. Foto: composición Diario La República / jTBC

Cuándo se estrena Nevertheless

Los nuevos episodios del drama coreano serán estrenados todos los viernes y sábados a las 11.00 p. m. (KST).

El primer capítulo del drama será el 19 de junio.

Song Kang y Han So Hee en el teaser de Nevertheless. Foto: composición Diario La República / jTBC

¿Dónde ver capítulo 1 de Nevertheless con sub español?

El K-drama será emitida de manera exclusiva desde la cadena coreana jTBC y para el mundo los capítulos estarán disponibles desde Netflix.

Cabe mencionar que se subirá un episodio nuevo luego de la transmisión en Corea del Sur.

Aun así (Nervertheless) en Netflix. Foto: captura Netflix

Horario de transmisión de Nevertheless

Horarios según la diferencia horaria de diversos países para que no se pierdan en estreno del drama coreano de Song Kang y Han So Hee.

Nevertheless en Perú : 10.00 a. m.

: 10.00 a. m. Nevertheless en Indonesia : 10.00 p. m.

: 10.00 p. m. Nevertheless en Colombia : 10.00 a. m.

: 10.00 a. m. Nevertheless en Malasia : 11.00 p. m.

: 11.00 p. m. Nevertheless en México : 10.00 a. m.

: 10.00 a. m. Nevertheless en Filipinas : 11.00 p. m.

: 11.00 p. m. Nevertheless en Chile : 11.00 a. m.

: 11.00 a. m. Nevertheless en Argentina : 12.00 p. m.

: 12.00 p. m. Nevertheless en Estados Unidos: 11.00 a. m.

Ver gratis Nevertheless

Los nuevos usuarios de Netflix pueden tener el acceso por 7 días a todo su contenido, incluyendo el drama de Song Kang y Han So Hee, Nevertheless, y luego de haber elegido un plan.

Tráiler de Aun así

Conferencia de prensa de Nevertheless

Durante la conferencia de prensa, Han So Hee reveló que eligió Nevertheless como su próximo proyecto después de The world of the married porque es fanática del webtoon original y le animó interpretar un personaje de su edad.

Han So Hee en la conferencia de prensa de Nevertheless. Foto: jTBC

Por su parte, Song Kang dijo que se divirtió y aprendió trabajando con personas de su misma edad.

Asimismo, mencionó que Navillera le sirvió como una oportunidad para aprender más como actor.