Luego de catalogar como un “cáncer vicioso” al género pop coreano, Kim Jong-un se convirtió en el protagonista de una reciente parodia en el programa The late show with Stephen Colbert.

El video muestra una realidad ficticia, sobre cómo el líder norcoreano luego de criticar a BTS y la música de ese país, presenta su propia banda de K-pop.

Parodia del programa The late show with Stephen Colbert. Foto: captura YouTube

A la producción de The late show with Stephen Colbert no se le ocurrió mejor nombre para el grupo de Kim Jong-un, que Un*SYNC, que eran versiones de él con trajes de diferentes colores.

Parodia del grupo K-pop de Kim Jong-un. Foto: captura YouTube

La parodia que fue compartida desde el canal de YouTube del programa estadounidense inicia con un breve recordaris de las palabras del dictador norcoreano.

Por el segundo 23 se corta la transmisión e inicia el mensaje de Kim Jong-un y lanza el siguiente discurso sarcástico.

“Saludos gloriosos adolescentes. Soy un hashtag con eso Cheugy. BTS está destruyendo nuestra forma de vida con sus gusanos infecciosos pero corruptos y no es que yo tenga una opinión, pero claramente Jin es el lindo, Jungkook es un ***. Entonces, para proyectar Corea del Norte, les presento a una banda de K-pop aprobada por Kim. Saluda a Un*SYNC. Haz ruido”.

Jungkook en la parodia del grupo K-pop de Kim Jong-un. Foto: captura YouTube

Jungkook en la parodia del programa The late show with Stephen Colbert. Foto: captura YouTube

Luego de este discurso, The late show with Stephen Colbert mostró cómo serían las letras de la canción de dicho grupo K-pop bajo el mando del dictador Kim Jong-un. Asimismo, se alcanza a oír que se puede hacer stream en “Despotify”.

“Chica, brillas como una joya. No te resistas a mi gobierno autoritario. Estoy tan emocionado de que su devoción observe cómo mi misil se eleva desde el océano. Ahora en streaming en Despotify”, se escucha .

Aquí puedes ver el clip completo.

El video superó los 40.000 reproducciones en YouTube. Entre los comentarios se puede leer mensajes de ARMY que tomaron con gran humor la parodia de The late show with Stephen Colbert, donde BTS presentó “Butter” el 25 de mayo.