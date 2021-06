BLACKPINK rumbo a los Emmy 2021 con documental Light up the sky de Netflix

Poco después de anunciarse la llegada de una película de BLACKPINK por el quinto aniversario del grupo, el fandom BLINK recibe otra emocionante noticia: sus estrellas favoritas entran en concurso por los Emmy 2021.

La girlband del K-pop es presentada a nominación en los Premios Primetime de la Academia de la Televisión.

Conforme se hizo público oficialmente el 17 de junio ET, el cuarteto integrado por Lisa, Jennie, Jisoo y Rosé figuran entre los aspirantes a entrar en 6 categorías del evento por BLACKPINK: light up the sky de Netflix, entre estas la dedicada al mejor documental o especial de no ficción.

¿Contra quiénes compite BLACKPINK en mejor documental?

Un total de 79 obras del formato buscan lograr la nominación a mejor documental o especial de no ficción de los Emmy 2021.

Si hablamos de relacionadas a contenidos musicales, además de BLACKPINK: light up the sky, fueron postuladas Tina, Shawn Mendes: in wonder y The Bee Gees: How can you mend a broken heart, por citar algunos ejemplos.

El documental de BLACKPINK fue estrenado en Netflix en octubre del 2020. Foto: YG

Por otro lado, a continuación todas las categorías en las que está siendo evaluada la producción original de Netflix.

BLACKPINK en Emmy 2021. Foto: @BLACKPINKVNZL

¿Cómo se logra una nominación a los Emmy?

Los nominados a los Emmy son elegidos por voto de los miembros de la Academia de la Televisión, quienes son profesionales relacionados al rubro y pagan mensualmente para formar parte de este círculo.

Dichos integrantes, que actualmente suman 25.000, solo pueden votar por su correspondiente gremio. Por ejemplo, un actor estará limitado a emitir juicio únicamente en categorías de actuación.

La gala de los Emmy 2021 será realizada en setiembre. Foto: Emmy

Emmy 2021: ¿cuándo se anuncian los nominados?

Tras el cierre de la ronda preliminar, la lista completa de nominados a los Premios Emmy será anunciada el 13 de julio ET.

¿Cuándo son los Emmy 2021?

La gala de los Emmys 2021 será celebrada el domingo 19 de setiembre en el Microsoft Theater de Los Angeles, Estados Unidos.