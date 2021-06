Lisa de BLACKPINK dejó ‘sold out’ su versión de The album en Japón

Lisa de BLACKPINK es una de las artistas más influyentes de Asia. Esta gran popularidad se demuestra cada vez que lanza un nuevo material junto a su grupo o de manera individual, ya que las ventas que promociona o tienen su nombre quedan en ‘sold out’.

Según el fandom, Lisa Perú, la artista de origen tailandés vendió todos los discos que tenía disponible en el portal ktown4u.com.

Post de Lisa Perú sobre idol de BALCKPINK. Foto: captura Twitter

Pudimos constatar desde la página oficial japonés que en efecto, quedó en sold out la versión de Lisa de The album en Japón, pero no solo ese detalle llamó la atención, sino que otros productos también se agotaron.

En especial las últimas ediciones de ELLE o Allure donde fue portada, e inclusive una versión de su photobook 0327.

Artículos en sold out de Lisa de BLACKPINK. Foto: ktown4u

De los 22 productos bajo el nombre de Lisa de BLACKPINK, solo dos se encuentran disponibles en venta un polo personalizado y el volumen dos de su libro de fotografías.

Artículos en sold out de Lisa de BLACKPINK. Foto: ktown4u

Además de agotar merchandising, la artista tailandesa también es embajadora de diversas marcas.

El 15 de junio se reveló el banner que protagoniza para MAC Cosmetics y su línea Powerkiss.

Lisa de BLACKPINK para Powerkiss de Mac. Foto: Mac

El pasado 3 de junio, Lisa de BLACKPINK publicó dos fotografías y un video en Instagram mostrando el regalo que recibió de la marca Bulgari.

Se trataba de un collar personalizado, esta joya llevaba su nombre en la parte posterior.

“Gracias por mi nombre en el collar BB”, escribió Lisa de BLACKPINK en el post que superó los 5 millones de me gusta y cientos de interacciones.

Post de Lisa de BALCKPINK en Instagram. Foto: captura @lalalalisa_m

