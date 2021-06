BLACKPINK: the movie será lanzada en cines por el aniversario del grupo K-pop

La aclamada girlband BLACKPINK estrenará su película BLACKPINK: the movie en cines a nivel global con motivo del quinto aniversario de su debut grupal, reveló el 16 de junio KST YG Entertainment

Esta sorpresa que emociona a BLINK forma parte del previamente revelado 4 + 1 project, un conjunto de actividades programadas por el cuarteto del K-pop para celebrar a lo grande sus cinco años de trayectoria musical.

Página web del quinto aniversario de BLACKPINK. Foto: captura/https://5th.blackpinkofficial.com/

Sobre BLACKPINK: the movie

Un emocionante viaje por la historia de BLACKPINK desde el debut en 2016 hasta el más reciente concierto The show, a través de secciones especiales.

Según adelanta YG Entertainment, la película presentará una variedad de segmentos como el Memories room, un espacio para los recuerdos más significativos de las ídolos Jennie, Rosé, Lisa y Jisoo, o Beauty, dedicada a la individualidad de las cantantes.

No faltará una entrevista nunca antes revelada a los fans y escenas de la exitosa gira del 2018 In your area y de The show, el concierto global online que concretaron en enero de este año.

Respecto a estos últimos puntos señalados, K-media anticipa que el público podrá disfrutar de una vívida experiencia similar a los conciertos presenciales.

Jisoo, Jennie, Lisa y Rosé son las integrantes de BLACKPINK. Foto: YG

Estreno de BLACKPINK: The movie

Por el momento se ha confirmado que la película de BLACKPINK llegará a los cines en aproximadamente 100 países en todo el mundo el domingo 8 de agosto del 2021 , día en que las intérpretes de “Lovesick girls” celebran el quinto aniversario de su debut grupal. Además, que estará disponible en 4DX en locaciones selectas.

Respecto a cuáles son los territorios donde se estrenará la producción, se espera el anuncio en los próximos días junto con detalles sobre el precio de entradas y las otras actividades que engloba el 4 + 1 project.