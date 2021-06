TWICE: Jeongyeon revela que no le gustó “Alcohol-free”

“Alcohol-free” no dejó una buena primera impresión en Jeongyeon de TWICE, así lo confesó la miembro en una entrevista con motivo del más reciente comeback grupal.

El aclamado grupo femenino del K-pop publicó su más reciente título principal “Alcohol-free” el 9 de junio KST, como prelanzamiento del álbum Taste of love que vio la luz dos días después.

Tras ello, Jeongyeon, Jihyo, Mina y Dahyun aparecieron como invitadas en la edición del día 14 de Choi Hwajeong’s Power Time (Choi Pata) de SBS Power FM, donde compartieron las impresiones que tuvieron sobre la canción creada por el fundador de JYP, J.Y. Park, cuando la escucharon por primera vez.

Al respecto, la líder contó que las personas de su agencia sintieron que no se adaptaba al concepto de TWICE, pero que las reacciones de ellas fueron realmente buenas.

Sin embargo, Yoo Jeong Yeon confesó estar en el grupo de gente que no simpatizó con “Alcohol-free”. La famosa coreana de 24 años calificó al tema como “la peor canción de regreso” de su conjunto y señaló el por qué de su sentir.

“Yo era la única miembro que pensaba que estaba más o menos. Esta es la peor canción de regreso que hemos tenido hasta ahora. Hay demasiadas palabras relacionadas con el alcohol y no le queda bien a TWICE”, confesó la artista, conforme a Newsen.

Miembros de TWICE en programa radial Choi Pata. Foto: Newsen

Sobre Taste of love

Taste of love es el décimo álbum coreano de TWICE. Está conformado por seis canciones nuevas, incluyendo “Alcohol-free”, y la versión en inglés del single “Cry for me”, lanzado en diciembre del 2020.

Además de contar con el trabajo de J.Y. Park, el disco tiene entre sus creadores a las miembros Jihyo, Sana, Dahyun y Nayeon, quienes aportaron escribiendo las canciones.