BTS: Jimin responde a fan que confesó haber visto ilegalmente el Muster 2021

Después de impresionar con su rap en español junto a RM durante el Muster Sowoozoo 2021, Jimin regresó a Weverse y las interacciones que tuvo con algunos usuarios dejó conmovidos a sus admiradores.

El vocalista principal de BTS no dudó en replicar con amorosas palabras los comentarios vertidos en la plataforma de Big Hit Music, incluyendo la confesión de un ARMY respecto a haber visto de forma ilegal el fanmeeting.

Si te perdiste las palabras del famoso coreano de 25 años, aquí compilamos algunas de sus respuestas más resaltantes.

1. Jimin dice que ARMY es su razón de ser

El intérprete de “Fillter” resumió en una frase lo que significan sus fans con esta réplica a la gratitud de un usuario en Weverse.

OP: “Estoy agradecida por el momento en que te conocí. Nos das la fuerza y la pasión para comenzar un nuevo día en el que podamos amarnos profundamente. Cuando está oscuro, siempre escucho tus palabras, tus palabras de que todo está bien y la vida continúa a pesar de todas estas circunstancias. Tus palabras tocan mi alma oscura y mi corazón débil, me hacen fuerte, buena y me dan energía para comenzar un nuevo día. Amo mucho a BTS. Estén siempre sanos y trabajen duro juntos”.

Jimin: “Y tú eres la razón por la que vivo”.

Jimin en "Butter (Hotter Remix)". Foto: Big Hit Music

2. Su respuesta a la promesa de ARMY

Una usuaria compartió que, si bien no estuvo con Bangtan desde el principio, seguirá con ellos hasta el final. Además, deseó que el grupo continúe sacando buena música.

A continuación, lo comentado por el ídolo, según @Haruharu_w_bts.

“No sé cómo supiste de nosotros o cómo empezamos a gustarte, pero tus palabras tan únicas son la fuerza impulsora que nos hace felices o incluso nos hace trabajar más duro. Gracias desde el fondo de mi corazón. Gracias. No lo olvidaré”.

Imagen conceptual de Jimin de BTS para "Butter". Foto: BIG HIT

3. Jimin reacciona a fan que vio ilegalmente el Muster

ARMY confesó que no pudo pagar el boleto del Muster Sowozoo 2021 por lo que vio el fanmeeting ilegalmente.

La superestrella del K-pop se topó con este comentario en su regreso a la plataforma el día 14, y esto fue lo que respondió, conforme a BTStranslation7.

OP: “Me siento la peor persona ya que he visto el concierto ilegalmente. He traicionado tu confianza pero no podía pagarlo y no me lo quería perder. Lo siento, te amo mucho”.

Jimin: “No te preocupes, todo esta bien. Pero, por favor, no te odies a ti mismo. No importa el motivo, te seguiremos amando”.