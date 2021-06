Lee Hyeri posó muy emocionada junto a Rosé de BLAKCPINK, quien la sorprendió al aparecer durante el rodaje de su drama When flowers bloom, i think of the mooncon con un ramo de flores como regalo de cumpleaños.

Fueron un total de tres fotografías que la actriz publicó en Instagram, donde viste el tradicional hanbok y la idol K-pop una gorra y mascarilla negra, sudadera gris y pantalón jean.

Asimismo, Lee Hye Ri escribió una emotiva leyenda de agradecimiento, porque el detalle fue dado por su cumpleaños.

“Park Chaeyoung, una niña como tú. No puedo evitar amarte. Viniste mientras entonabas una canción de feliz cumpleaños con una gran ramo de flores. Las emociones explotan”.

Post de Lee Hyeri donde agradece a Rosé. Foto: captura Instagram

Rosé de BLACKPINK respondió el post con un: “La entrega de flores está aquí”.

Respuesta de Rosé al post de Lee Hyeri. Foto: captura Instagram

Estas fueron las fotografías de Instagram.

Lee Hyeri y Rosé en una de sus postales de Instagram. Foto: @hyeri_0609/Instagram

Lee Hyeri y Rosé posando juntas. Foto: @hyeri_0609/Instagram

Lee Hyeri emocionada por la sorpresa de Rosé. Foto: @hyeri_0609/Instagram

Sobre Lee Hyeri

El pasado 9 de junio, Lee Hyeri cumplió 28 años, edad coreana, y lo celebró en medio de las grabaciones de su próximo drama When flowers bloom, i think of the mooncon para KBS.

En dicha producción, la actriz tendrá el protagónico junto con Yoo Seung Hoo, donde contarán una historia ambientada en el último periodo de Joseon.

La artista coreana es conocida por haber participado en K-dramas como Record of youth, Miss Lee, Two cops, entre otros.

Sobre Rosé

Rosé de BLACKPINK hizo noticia el pasado 7 de junio cuando fue una de las artistas que lideró el ranking de álbumes coreanos más reproducidos en Spotify en lo que va del 2021.

Su álbum -R- sigue posicionado en los primeros lugares a casi tres meses de haber sido estrenado.