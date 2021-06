TWICE hizo comeback con “Alcohol-free”: MV, performance en Ellen show y más

TWICE, uno de los grupos femeninos más importantes de Corea del Sur, realizó su comeback por todo lo alto con la liberación de su MV “Alcohol- free”. Asimismo, el álbum Taste of love será estrenado el 11 de junio a las 1.00 p. m. (KST).

A solo cuatro horas de haber sido publicado el videoclip del grupo K-pop en YouTube, superó los 6 millones de reproducciones, marca importante para Jihyo, Jeongyeon, Sana, Nayeon, Momo, Dahyun, Chaeyoung, Mina y Tzuyu en su carrera musical.

Vistas de "Alcohol-free" de TWICE en YouTube. Foto: captura YouTube

Asimismo, la premier del MV “Alcohol- free” EN VIVO superó los 469.150 espectadores. Esta cifra será sumada al conteo final de las 24 horas.

Como parte de las promociones, TWICE no realizó un evento en vivo o se presentó en algún programa musical coreano, sino apostó por lanzar su live performance en The Ellen show.

Así fue la presentación de “Alcohol- free” con Jihyo, Jeongyeon, Sana, Nayeon, Momo, Dahyun, Chaeyoung, Mina y Tzuyu, donde además de mostrar una imponente coreografía, deleitaron a sus ONCE con dos cambios de vestuario.

Entre las reacciones de los fans tras ver el MV “Alcohol- free”, destacaron aquellas producto de la pronunciación de Sana y Momo de conocidos licores internacionales como tequila, margarita, mojito y piña colada.

Comentario de ONCE sobre "Alcohol-free" de TWICE en YouTube. Foto: captura Twitter

Los ONCE no fueron los únicos emocionados con el comeback de TWICE, artistas como Sunmi y Kim Sejeong mostraron su apoyo a las ‘Chicas de la nación’ en sus redes sociales.

La intérprete de “Gashina” compartió una captura escuchando la canción desde sus historias en Instagram.

Post de Sunmi sobre "Alcohol-free" de TWICE en YouTube. Foto: captura Instagram

Por su parte, Kim Sejeong lanzó un divertido comentario sobre “Alcohol- free” de TWICE, demostrando la gran amistad que las une.

“Todos... ¿Hay alguien que no lo haya escuchado todavía? Imposible... Ya me ‘embriague’ con solo escuchar la canción. Si están conduciendo, ¡tengan cuidado al escucharlo!”.

